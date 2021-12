“Me invitó a cantar, recuerdo esa vez que nos conocimos y me dijo don Vicente que quería que cantara con él, qué cual canción sería buena y él dijo: ‘yo quiero cantar la de Borracho contigo’, imagínense, yo todo nervioso y todo asustado porque había conocido a Vicente Fernández”.

En una de sus publicaciones más recientes en su canal oficial de YouTube , donde cuenta con más de 420 mil suscriptores, el hermano de Jenni Rivera compartió la verdadera razón por la que no quiso cantar con Chente, algo que muchos intérpretes hubieran soñado con hacer.

¿Qué habrá pasado? A casi dos semanas de la muerte de Vicente Fernández, Lupillo Rivera revela inesperado secreto de El Charro de Huentitán, lo cual provocó todo tipo de reacciones, pues muchos de sus seguidores no creyeron en las palabras del también llamado Toro del Corrido.

“Yo sentía que era como una falta de respeto hacia Vicente Fernández que yo hiciera un dueto con él. Yo creo que si yo hubiera sido boxeador y hubiera conocido a Julio César Chávez y tuviera que haber peleado con él, no hubiera peleado con él, igual como admiro al Canelo”, expresó Lupillo Rivera.

A continuación, el Toro del Corrido dijo que admiraba, y sigue admirando, a Vicente Fernández por su música, por la manera en qué interpretaba y por las canciones que tenía, así como por su forma de ser: “Recuerdo que cuando me dijo que quería hacer un dueto conmigo yo la verdad no quería”.

“Por ejemplo, aquí (en otra fotografía) don Vicente me está entregando el micrófono y me estaba diciendo: ‘órale, échele ahí al público’, ¿Cuándo en mi vida yo pensé esto? Imagínate yo vendiendo música (de jovencito) de don Vicente Fernández”, comentó un muy emocionado Lupillo Rivera.

Más adelante, el hermano de Jenni Rivera mostró más fotos en las que aparece junto a Vicente Fernández, en una de ellas se observa claramente que los dos si tuvieron la oportunidad de cantar juntos, aunque no existe el testimonio en video de este momento.

Lupillo Rivera compartió también que, cuando él se hizo cantante, Javier Rivera le decía que le faltaba mucho en el escenario y que lo veía ‘muy verde’. Además, le preguntó al Toro del Corrido a quién admiraba, a lo que le respondió que Vicente Fernández: “¿Y luego por qué no has ido a verlo cantar?”.

Ahora, el cantante enseñó una imagen en la que se le ve cantando en una presentación mientras Vicente Fernández lo observa a unos metros con mucha atención: “¿Cuándo en mi vida pensé yo que mi ídolo… que iba a pasar eso? No cualquiera lo puede hacer”.

Por si fuera poco, también acudió a un concierto de Marc Anthony, a quien tuvo la oportunidad de conocer en su camerino: “Yo lo miré y era una persona normal, él no sabía ni quién era yo, incluso ni foto nos tomamos, y cuando salió al escenario era todo un monstruo para cantar”.

“Analizando todas las cosas de don Vicente, eso me hizo querer aprender más de la música, ¿por qué existía eso? ¿por qué tengo que caminar sin darle la espalda al público? Y eso el público lo presiente y don Vicente siempre fue muy profesional y a mí me tocó la suerte de aprender de él”, finalizó el cantante.

En otra parte de este video, Lupillo Rivera recordó la ocasión en que fue a un concierto de Vicente Fernández: “Nos sentamos lejos y Javier Rivera me dijo que (Chente) iba a salir, iba a agarrar para un lado y luego para el otro y ‘vas a ver todo el desorden que va a hacer'”.

“Siempre hablando de otros para agarrar fama, ya wey, ya fue tu tiempo”, “Yo no le creo que Vicente haya querido cantar con él”, “Nunca aprendiste a cantar, quisiste igualar a Pedro Infante, ahora terminaste de cocinera”, “La pregunta es ¿y por qué no le aprendiste algo?”, se puede leer en más comentarios (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

No pasó mucho tiempo para que usuarios reaccionaran a esta publicación en la que Lupillo Rivera aseguró que Vicente Fernández quiso cantar con él, pero él no aceptó: “No dice que Don Vicente se molestó con el Lupillo porque él habló mal de Alejandro Fernández”.

“Yo como fan, que me gustaba mucho la música de Chalino, cargaba los 6 cassetes en el carro para escuchar diferentes corridos, y cuando mi papá se sienta a hablar con él le dijo que quería sacarle un disco de 13 éxitos y él aceptó, por lo que le propuso comprarle el master (resultado final de una grabación)”.

El Toro del Corrido entró en una disyuntiva porque varios temas de ese material habían sido de su agrado, por lo que don Pedro Rivera le dijo que también escogiera de ahí: “Yo era el primero y el único que andaba en la escuela retumbando los corridazos de Chalino, entonces les daba vergüenza a todas las ‘morras’, a todas las chamaconas, que Guadalupe Rivera anduviera con Chalino, pero a mí me gustaba mucho la música”.

Chalino Sánchez no estaba muy convencido del disco de éxitos

El hermano de Jenni Rivera compartió también que al principio Chalino Sánchez no estaba muy convencido de sacar un disco de éxitos, pues creía que sus otros cassetes ya no se venderían, pero fue la visión de don Pedro Rivera la que le daría la razón, pues la gente también compró el resto de su material.

“Empezó a distribuirse más, ya Chalino existía en todas las distribuidoras y en más discotecas porque mi papá, con su disquera de Cintas Acuario, empezaba a extenderse más de forma local, no era internacional mi ‘apá’, no era una disquera marca diablo”, comentó Lupillo Rivera, quien reveló si don Pedro le robó o no a Chalino Sánchez (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).