Tras esto, no solo sus millones de fanáticos resintieron esta lamentable muerte, sino también su familia, quienes no podrían creer que su querida Jenni había fallecido y de esa manera tan desastrosa y triste. A varios años de esto, Juan Rivera reveló la larga travesía apara ver el lugar en donde murió su hermana .

¿Lupillo Rivera tenía miedo sobre qué se iba a encontrar en el lugar en donde murió su hermana Jenni?

Tras estas palabras, Juan Rivera contó que en su viaje para ver cómo había quedado los restos del avión en donde Jenni Rivera había muerto, su hermano Lupe no había querido acompañarlos y mejor decidieron ir solamente Juan, Gustavo y el asistente del cantante Lupillo Rivera:

“La manager de ese entonces de Lupillo nos dijo que él no iba a poder ir, mi carnal es medio miedoso, no sé si por temor a lo que podría ver ahí o por el viaje del helicóptero, o porque mi hermana había caído apenas ahí, no sé, además estaba lastimado de la rodilla y la neta que bien que no fue, porque no hubiera llegado, la bajada si era muy empinada”.