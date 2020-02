Lupillo Rivera encuentra mensaje tentador en una cama

Al parecer, se encuentra en la habitación de un motel

El cantante pregunta a sus seguidores qué hacer

A unas horas de que llegara el Día de San Valentín, Lupillo Rivera compartió en su cuenta oficial de Instagram una fotografía en lo que parece ser la habitación de un motel.

En la imagen, se puede observar encima de la cama la palabra “Fuck me” formada con pétalos de rosa, además de un globo rojo en forma de corazón, aparte de otros detalles.

Lupillo se muestra muy sonriente y comenta: “POS FAK ET!!! Me invitó alguien conocida y encontré este mensajito…qué haré? Feliz Día de …….😂😂😂 WWW.ELREYDELOSBORRACHOS.COM #LupilloRivera #MarcandoLaLINEA @lineamusicoficial”.

La publicación, que ya cuenta con más de 40 mil likes, ha causado gran revuelo. Larry Hernández le responde: “Pues PÉGUELE UNA BUENA SARANDIADA PARIENTE”. Por su parte, Escorpión Dorado le dice: “A huevo! Échate una a mi salud!!!”.

Una seguidora le escribió que Larry Hernández lo invitó, a lo que Lupillo Rivera le respondió: “te pasas!!😂😂😂 Respetos a mi compa”.

Pero hubo a quienes esta propuesta no les pareció buena idea, pues le dijeron al cantante que no lo hiciera, que es pecado, mientras que otra persona de corriente no lo bajó, a lo que Lupillo le contestó que “a mí me dejaron eso… yo nunca lo dejaría así”.

“Te crees Pedro Infante o que pedo, ya que hueva, con todas quieres y te crees Playboy, viejillo caliente”, le escribió una usuaria a Lupillo Rivera.

Algunas de sus fans le escribieron que ojalá fuera Belinda: “Pinche belipop no que no lo querías!”, “Que @belindapop ahora si cena #pancho”, “Fue @belindapop, para qué mentir”, mientras que otras sospecharon de Danna Paola o incluso de Mónica Noguera, y que lo que está encima de la cama son los pétalos de rosas que le regaló Lupillo hace unos días.

Apenas en julio del año pasado, Lupillo Rivera se separó de Mayeli Alonso luego de 12 años de matrimonio, en el que procrearon a dos hijos. Hasta el día de hoy, se desconocen los motivos de la separación de la pareja.

Pero lo que siempre fue un secreto a voces, y que más tarde el propio Lupillo confirmó, fue la relación que sostuvo con la actriz y cantante Belinda, de quien dijo que nunca había amado tanto a alguien.

En entrevista que dio para el programa Chisme No Like de Youtube, Lupillo dijo que conoció a Belinda en el programa La Voz México el 27 de marzo del 2019, y el 27 de agosto fue el final: “Fueron cinco meses y fue una mujer que amé locamente”.

También, aseguró que esta relación le dejó un gran aprendizaje: “Amar a una mujer como nunca antes lo había hecho”.

“Fue una mujer que realmente quise y que honestamente le hubiera bajado el cielo y las estrellas. Nunca había amado a una mujer tanto, así de fácil, no tengo por qué rajarme. Yo siempre la he protegido, de todas las cosas, siempre he hablado súper bien de ella, nunca mal de ella y toda la vida la voy a proteger. Es la mujer más hermosa que he conocido en mi vida”, dijo.