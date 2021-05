Miguel Torres comparte polémica publicación en sus redes sociales

El publicista de Lupillo Rivera se burla de Mayeli Alonso, quien iba acompañada de Jesús Mendoza, tras su detención en un aeropuerto en México

“Mañana me invento una pelea”, expresó Torres ¡Vaya escándalo! Luego de que la empresaria Mayeli Alonso, exesposa de Lupillo Rivera y quien iba acompañada de Jesús Mendoza, fuera detenida por protagonizar un altercado en un aeropuerto de México, el publicista del intérprete de Despreciado, de nombre Miguel Torres, se burla de ella a través de sus redes sociales. Fue la cuenta oficial de Instagram del programa Chisme No Like, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, que se retomó la publicación del publicista de Lupillo Rivera en contra de Mayeli Alonso, la cual está disponible en sus redes sociales y que provocó reacciones de todo tipo. “Mañana me invento una pelea”, dice el publicista de Lupillo Rivera tras la detención de Mayeli Alonso “Qué nervios y qué emoción! Mañana me invento una pelea con los de Volaris para salir el jueves en todos los programas de televisión”, escribió Miguel Torres, además de hacer el hashtag “Mamá prende la tv”, para que pudieran ver a la empresaria en el programa Chisme No Like. Por último, aclaró que se trataba de “pura carrilla”, sin imaginar las reacciones que provocaría con su publicación entre los usuarios. Mayeli Alonso, quien iba acompañada del cantante Jesús Méndoza a pesar de haber terminado ya con su relación, protagonizó un altercado en un aeropuerto de México, de lo cual dejó constancia en sus redes sociales.

Le dicen al publicista de Lupillo Rivera, Miguel Torres, que es un “metiche” No pasó mucho tiempo para que usuarios reaccionaran a esta polémica publicación de parte de Miguel Torres: “Metiche con letras mayúsculas”, “Pin… viejo parece vieja hablando y opinando”, “Mitotero, metiche, come cuando hay, ¿qué le importa a él?”, “Como se ve que están bien al pendiente de lo que hace, este comentario del publicista hará que busquen a Lupillo para ver qué opina, jajaja, el publicista haciendo su chamba”. Por su parte, una persona creyó que quien había hecho este comentario sobre Mayeli Alonso fue el propio Lupillo Rivera y así se expresó: “Poco hombre, es la mamá de su hija, aún le duele, es eso, no la saca de su cabeza y no porque la quiera, si no porque le duele que no la dejó sin nada, como a la mamá de sus otras hijas”.

¿Y Lupillo Rivera? Cuando se pensaría que el cantante Lupillo Rivera reaccionara de alguna manera a la detención de su exesposa y madre de sus hijos, Mayeli Alonso, hasta el momento no ha ocurrido así. En su cuenta oficial de Instagram, su publicación más reciente es un video de poco más de 5 minutos de duración con motivo del Día de las Madres. Por otro lado, en sus historias, se dedica a promocionar el tema Entre copa y copa junto al cantante Leonel El Ranchero, el cual ya está disponible en todas las plataformas, mientras que en Twitter no tiene actividad desde septiembre del año pasado. ¿Dirá algo más adelante?

Mayeli Alonso, exesposa de Lupillo Rivera, agradece el apoyo recibido Después de que mantuviera al tanto a sus seguidores a través de sus redes sociales de la situación por la que estaba pasando en un aeropuerto de México, y donde estaba acompañada por el cantante Jesús Mendoza, la empresaria Mayeli Alonso compartió un mensaje por medio de sus historias de Instagram. “Hasta ahorita todo bien, ya estoy fuera de la delegación. Mañana les mantendré informados de lo que pasó con detalle de este incidente tan desagradable. Gracias por sus mesnajes a todos”, expresó la exesposa de Lupillo Rivera, por lo que hay que estar muy atentos a sus próximas publicaciones.

“Te estás burlando, ridículo” Aunque en sus redes sociales aclaró que se trataba de “puro show” y de que era “humor negro”, Miguel Torres, publicista de Lupillo Rivera, fue duramente criticado por haberse burlado de la detención de la empresaria Mayeli Alonso: “Cuando usted trabaja para esa familia, pues se ve mal”, “Eso no es humor negro, eso es no tener educación y te estás burlando, ridículo”. “Usted es el que necesita atención. Hasta el humor negro necesita ingenio y a usted le falta bastante. Misógino!!! Empiece por burlarse de usted que tiene que hacer estas cosas para llamar la atención”, “¿Y tú por qué te metes? Si eres metiche, búscate una vida,¿a ti qué te afecta lo que pasó o es que te mando tu jefe a molestar a la madre de sus hijos?”, se puede leer en más comentarios.

Mayeli Alonso fue detenida en aeropuerto de México Mayeli Alonso, exesposa del cantante Lupillo Rivera, fue detenida en un aeropuerto de México por un altercado con empleada de aerolínea. Al parecer, todo se suscitó por la documentación de una maleta, de acuerdo a información publicada por el portal de noticias de Univision y la página de Chicapicosa 2. Fue a través de Instagram que la famosa expareja del hermano de Jenni Rivera subió unos videos en vivo para denunciar, lo que ella asegura, es una injusticia, ya que agentes policiacos llegaron a arrestarla y se la llevaron en una camioneta. En este material, se puede ver claramente la molestia de la exesposa de Lupillo Rivera, quien iba acompañada de Jesús Mendoza, pero lo más evidente fue que a la mujer se le ‘soltó la lengua’.

Mayeli Alonso se justifica Groserías, groserías y más groserías, fue el ‘florido’ repertorio que ‘presumió’ la exesposa de Lupillo Rivera para exhibir su frustración, enojo y desesperación por no resolver su situación y sobre todo, como ella lo dice, por el trato que recibió y por perder su vuelo. Ambos videos tienen duración de poco más de 15 minutos y en ellos se ve cómo Mayeli Alonso, antes de ser detenida, intenta convencer al personal del aeropuerto y a los policías municipales, que su reacción contra la empleada fue justificada.

La exesposa de Lupillo Rivera pasa por momentos incómodos Todo comenzó cuando Mayeli Alonso intentaba tomar su vuelo, sin embargo, en el área de documentar maletas, hubo un desacuerdo entre ella y la empleada de la aerolínea, porque le querían cobrar por su equipaje, muy probablemente por exceder el peso. Ante la negativa de la empleada a documentarla sin cobrar, la exesposa de Lupillo Rivera y Jesús Mendoza acceden a hacer el pago para no perder el vuelo, pero ante la agresión verbal que recibió, la empleada se negó hacer el cobro (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Le impiden a Mayeli Alonso salir del aeropuerto Pero luego, llegó un momento en que a Mayeli Alonso se le ‘soltó la lengua’ y fue cuando la empleada de la aerolínea llamó al personal de seguridad, mientras la exesposa de Lupillo Rivera solicitaba la presencia de un supervisor para reclamar la actitud de la trabajadora, así como la reposición de su vuelo. Sin embargo, lejos de lograr eso, la mujer fue abordada por policías municipales quienes le impedían la salida del aeropuerto, mientras ella pedía un video en el que se veía que ella nunca se negó a pagar por la maleta, lo cual nunca sucedió (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).