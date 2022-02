“Cárteles Unidos y el líder prófugo José Artemio Maldonado, El Michoacano, aparecen en un video cantando con Lupillo Rivera en el Palenque de Los Reyes, no le digan a las autoridades porque no creo que les interese encontrarlos”. Las reacciones no se hicieron esperar… (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

Lupillo Rivera llegó al medio siglo de vida

El pasado 30 de enero, el cantante Lupillo Rivera cumplió 50 años de vida y así se expresó en redes sociales: “Hoy cumplo 50 años de vida… Gracias Dios por darme esta gran oportunidad de ver mis 50… gracias por mi salud porque con esa puedo lograr todas mis metas… gracias por mis hijas que me brindan el más puro y sincero amor…”

“Gracias por mis dos mejores amigos que me regalaste, mi padre y mi hijo LRey… gracias por los pocos amigos que tengo, pero son los que están en la raya por mí siempre… gracias por el amor que me mandaste estos últimos años, mi amore… y miles de gracias por este gran público que tú me has permitido tener por tantos años de carrera artística… ellos han estado conmigo en las altas y de las mas bajas que he vivido”.