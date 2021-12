Lupillo Rivera ¿como taquero?

¿Será que la pandemia le afectó mucho?

El día en que Vicente Fernández lo invitó al escenario ¿De cantante a taquero? El cantante y hermano de la fallecida ‘Diva de la Banda, Lupillo Rivera sorprendió en el programa ‘El Gordo y La Flaca’ al mostrar su nueva faceta como ¿taquero? Y es que el intérprete fue visto con mandil y guantes preparando esta comida típica mexicana. ¿Será que ya se retiró de la música? Vaya que las cosas no han pintado nada bien para el apodado ‘Toro del Corrido’ y es que tras las innumerables disputas que ha tenido con su familia, muchos han apuntado que la carrera de Lupillo Rivera va cada vez más en pique y que muchas veces sus presentaciones ya no se llenan como antes. Lupillo Rivera y su interacción con Vicente Fernández Con este panorama tan desalentador, del cual Lupillo Rivera no ha dicho nada al respecto, en esta ocasión el cantante sorprendió en el programa de Univisión ‘El Gordo y La Flaca’ al mostrar su nueva faceta como taquero, en donde además dicho sea de paso contó su experiencia que vivió con el ya fallecido Vicente Fernández. A través de la cuenta de Instagram del programa ‘El Gordo y La Flaca’ se rescata un video en donde el hermano de Jenni Rivera contaba su experiencia del día en que le tocó cantar con Vicente Fernández, y cómo el mismo Charro de Huentitán lo subió hasta el escenario.

¿Revela que es taquero? Su encuentro con Vicente Fernández y cómo lo invitó al escenario En sus declaraciones, Lupillo Rivera contó el día en que Vicente Fernández cantó en Los Ángeles, ciudad que dicho sea de paso fue la primera en Estados Unidos en donde el Charro de Huentitán tocó por primera vez a fuera de México, una localidad que, a palabras de Don Chente siempre quiso. El cantante, hermano de Jenni Rivera, comentó que él iba en cubierto, sin embargo eso no lo protegió de la vista del Charro: “Yo iba tapado, yo quería disfrutar del concierto y me dicen ‘vente, amonos, súbase [al escenario] Me acuerdo que volteaba y decía ‘échense el ‘Despreciado’ y yo andaba ahí con la morra y que me da el micrófono, yo quería que él lo cantara”, contó entre risas.

Lupillo Rivera impresiona con su faceta de taquero Después de contar el día en que Vicente Fernández invitó a Lupillo Rivera al escenario a cantante ‘El Despreciado’, el apodado ‘El Toro del Corrido’ sorprendió a todos al mostrarse con mandil y guantes preparando unos deliciosos tacos en un puesto ahí mismo en Los Ángeles. Y es que tal parece que al cantante no le importa en qué función se desarrolle, así sea taquero u otra profesión, siempre y cuando sea trabajo honesto. Ante esto el cantante manera de broma comenzó a servir varios tacos para los conductores Raúl de Molina y Lili Estefan, comentando que los de Lili estarían menos llenos de carne.

¿Dejó la música para ser taquero? Revelan la verdad Cabe destacar que esta nueva función como taquero de Lupillo Rivera nos se trataba de su nuevo trabajo ni mucho menos, sino que más bien estaba ahí para apoyar al nuevo negocio de tacos que había abierto en Los Ángeles, y que en realidad su trabajo como músico va muy bien. “Les cuento que Lupillo Rivera no está de taquero”, contó el reportero de ‘El Gordo y La Flaca’. “Sino que más bien fue contratado para la apertura de la taquería de ‘Tacomasa’ en Long Beach, California”, explicó el también periodista de espectáculos para el programa de Univisión.

Lupillo Rivera afirma que muchas veces es mejor no preguntar cuando se va a un evento Para finalizar con el reportaje, en donde Lupillo Rivera sorprendió a todos con su nueva faceta como taquero, el cantante originario de Estados Unidos habló de sus últimos trabajo y presentaciones en los escenarios, confesando que incluso ha cantado para gente muy poderosa: “No puedes preguntar qué es lo que hacen [ellos] nosotros vamos a chambear, anoche yo fui a un evento donde había treinta personas, a mi me contrataron para cantar, fui, me presenté y me regresé a mi casa, así debe de ser, no debes hacer muchas preguntas”, confesó el hermano de Jenni Rivera. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ

Manda indirecta en redes sociales y hasta su sobrino Michael reacciona En otor hilo de las cosas, fue hace unos días después de haber superado el coronavirus, cuando el cantante Lupillo Rivera, conocido también como El Toro del Corrido, manda indirecta en redes sociales que causó tal impacto que hasta su sobrino Michael, hijo de Jenni Rivera, reaccionó, y mientras unas personas dicen que sus palabras iban dirigidas a Juan Rivera, otros aseguran que el destinatario era Christian Nodal. A través de su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con más de un millón de seguidores, que el intérprete del tema Grandes ligas, de gran éxito en redes sociales, no se anduvo con rodeos y compartió lo que a su particular punto de vista es una “Situación real”.

¿A quién va dirigida la indirecta de Lupillo Rivera? “Hay tanta gente subida en las nubes que ya me da miedo que vaya a llover pende…”, expresó el hermano de Jenni Rivera con su muy particular sentido del humor, sin imaginar que una de las primeras personas en reaccionar a esta indirecta fue su sobrino Michael, quien se limitó a compartir algunos emojis. “Esa pedrada va para su hermano”, “¿Lo dices por tus hermanos? Sobre todo del fastidioso, gritón, posesivo y poseído por el diablo, ¿verdad? Ellos no son artistas, pero se creen que sí. Solo tú y Jenni son los artistas y ellos se creen sin esfuerzo alguno. Y todo por esos reporteros provocadores de chismes”, “Se llama Nodal, cara de memela”, se puede leer en algunos comentarios.

Se le van con todo a Lupillo Rivera Lo que tal vez El Toro del Corrido nunca se imaginó fue que su seguidores se le volvieran en su contra y se le fueron con todo después de que compartiera su indirecta: “Agárrate bien, no te vayas a caer”, “Ten cuidado mijo, no te vayas a caer un día de estos”, “Pues bájate de la nube y aterriza con quien estás”. “Tú fuiste de los primeros en llover”, “Mucho cuidado, compa”, “Como tú”, “El primero eres tú”, “Y el primero en caer serás tú, agárrese mi tocayo”, “Tú te caíste hace rato de las nubes”, “Hey, hasta tatuarse estupideces y luego tapárselas”, “Ya cayeron tú ya estás aquí”, expresaron más internautas (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“Otra vez salí positivo” Con el buen humor que lo caracteriza, a pesar de que tuvo que cancelar su presentación en el Festival Soy Grupero de la Ciudad de México, Lupillo Rivera saludó en primer lugar a sus fans, a quienes les aclaró que en realidad no está tan enfermo como se ha dicho en redes sociales. “Andan diciendo que estoy bien ‘enfermote’ de a tiro, pero la neta yo creo que no tengo ningún síntoma, nada más salió positiva la prueba. Sí tenía un poquito de malestar, pero ahorita ya no siento nada, ahorita ya estamos bien, gracias a Dios, gracias a toda la gente que se ha preocupado”.

Lupillo Rivera se le va con todo a algunos periodistas Antes de continuar, el cantante se dirigió a los “dizque periodistas, mal informantes que informan cosas equivocadas”, pues varios de ellos aseguraron que se había contagiado de la variante ómicron de coronavirus: “El año pasado a mí me dio y nos dio a todos aquí en la casa”. “Yo la neta casi no me enfermé, nada más perdí el sabor, poquito leve, y ahora nada más siento así, tenía un dolor de estómago muy fuerte, pero ese ya se me quitó, ahorita no siento nada. El sábado salí positivo y quiere decir que he estado enfermo desde el viernes”, reveló Lupillo Rivera.