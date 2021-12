Gerardo el hijo de Vicente Fernández es acusado de secuestro de su propio hermano

Ante esta situación la periodista menciona que el hijo de Vicente Fernández, Gerardo tiene una amistad con Ignacio “Nacho” Coronel, uno de los integrantes del Cártel de Sinaloa, cuando Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada eran líderes. Además agrega que Gerardo le vendía caballos al capo.

Cabe recordar que en una entrevista para el programa Chisme No Like, la escritora del libro ‘El Último Rey’ explicó cada uno de sus señalamientos para que no hubiera duda, sin embargo, dijo que no tiene los testimonios para asegurar los supuestos nexos de la familia con el narcotráfico, sí tiene las fuentes de las relaciones de algunos de sus integrantes con capos muy reconocidos en México.