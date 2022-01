“Mi papá , en aquel entonces, ya miraba que Chalino empezaba a escucharse en las fiestas, en las fiestas de ‘las quebraditas’, en las fiestas caseras, en las fiestas de los clubes. Había otras disqueras que estaban promoviendo ‘machín’ y ellos gastaban mucho en radio y nosotros con Chalino nunca gastábamos en radio porque no lo querían tocar”.

Con el estilo que lo caracteriza, Lupillo Rivera contó que a Chalino Sánchez nunca le interesó sonar en la radio: “En una ocasión, mi papá lo llevó a una estación de radio, que se llamaba Radio Express” (para que lo entrevistara un locutor llamado Pablo Carrillo, quien le dijo que Chalino no servía para cantar).

“Después al locutor se le ocurre preguntarle en broma que quién le había dicho que cantaba, ya que cantaba muy feo: ‘Pues mira, yo canto bien feo, pero a mí me vale mad… Es más, yo no quería venir a esta pin… entrevista'”, recordó Lupillo que esto pasó al aire. Después, las cosas se aclararon, aunque el cantante se fue molesto a media entrevista.

Llegó el momento de ir a la estación de radio. Lupillo Rivera recuerda que Chalino Sánchez siempre andaba muy bien arreglado, y sobre todo, siempre cargaba con un arma. En la entrevista, le preguntaron al cantante de dónde era originario, pero no contaba con lo que pasaría más adelante.

Luego de que este recuerdo le arrancara algunas carcajadas, Lupillo Rivera confesó que el intérprete de Nieves de enero siempre fue una persona muy directa y transparente, además de que no le gustaba andar con rodeos. Tiempo después, saldría de gira por varias ciudades de Estados Unidos junto a Graciela Beltrán y don Pedro Rivera.

Lupillo Rivera confiesa que Chalino Sánchez también era “muy atrabancado”

Al estar muy reciente la situación por la que habían pasado en la estación de radio, don Pedro Rivera temía que el cantante fuera a ‘calentarse’ debido a las provocaciones del promotor: “Chalino era muy atrabancado y muy fuerte, pero vivió muchas cosas en su infancia y muchas cosas difíciles en su vida”.

“Recuerdo que una vez le pregunté que qué era lo que más odiaba en la vida y me dijo que las injusticias, que era algo que no le gustaba, que no perdonaba y que incluso mataba por ellas. Había muchos rumores que anduvo en el narcotráfico, que vendía drogas, que pasaba droga por Tijuana y todo eso son mitos, todo eso son mentiras”.