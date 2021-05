Una canción es ahora la disputa entre los hermanos Juan y Lupillo Rivera

Lupillo Rivera acaba de lanzar el tema “El Pelotero” a dueto con Snoop Dogg Lupillo y Juan Rivera canción. No cabe duda que los problemas en la familia Rivera parecen un cuento de nunca acabar, y ahora quienes se encuentran metidos en el más reciente encontronazo familiar son Lupillo y Juan Rivera, según dio a conocer este último. En una entrevista con el programa Ventaneando, Juan Rivera habló sobre la autoría del tema “El Pelotero”, el cual recientemente lanzó su hermano Lupillo a dueto con el rapero Snoop Dogg, pues aseguró que el llamado “Toro del corrido”, se quiso hacer pasar como el autor de la canción. Lupillo y Juan Rivera canción: Defiende la autoría de la canción En entrevista con el programa de espectáculos, Juan Rivera aseguró que él compuso “El Pelotero”, hace más de 20 años y cuyos créditos se había adjudicado su hermano Lupillo, y como dio a conocer Ventaneando el tema estuvo a punto de no ver la luz en el dueto que lanzó Lupillo con Snoop Dogg. “‘El Pelotero’ lo compuse yo. Puse a mi hermano en los créditos porque Lupe verdaderamente tenía hambre de triunfar. Yo jamás me he ganado un centavo de esa canción, de regalías jamás. Porque están bajo la editora de mi papá, y pues cómo le voy a cobrar a mi papá”, aseguró.

Lupillo y Juan Rivera canción: Dice que el tema habla de su vida Juan Rivera aseguró que esa canción es muy vivencial y que Lupillo jamás la pudo haber compuesto porque él no ha llevado esa vida. “Mi carnal Lupe, gracias a Dios, nunca ha vivido esa vida, la vida que yo he vivido, del consumo de drogas, e incluso hay frases ahí que tal vez hasta el día de hoy mi carnal no entiende…”, expresó. “Frases claves que describen cierta droga o cierta sustancia que si uno no conoce se le hace difícil describirla”, alegó Juan Rivera al hablar de la composición del tema, que ahora fue lanzado por su hermano Lupillo a dueto con el rapero Snoop Dogg y ha sido recibido muy bien por el público.

Lupillo y Juan Rivera canción: No se queda callado El hermano de Jenni Rivera contó cómo fue que inició el conflicto con su hermano por el tema “El Pelotero”: “En diciembre, mi carnal me dice que quiere hacer esta colaboración con estos raperos, obviamente para mi es un halago que una leyenda del rap como Snoop Dogg o como B-Real, sean parte de algo que yo creé”. “Lupe me llamó a mi porque se tiene que pedir autorización de mi parte, yo tengo que autorizar de que se utilice mi letra, y yo le digo a mi carnal, adelante, no hay ningún rollo, no hay ninguna bronca, échele”, narró Juan, pero al parecer las cosas no pararon ahí, al contrario, eso fue el inicio de todo.

Lupillo y Juan Rivera canción: “Ahí sí me dio coraje” Pero las cosas llegaron hasta los abogados, según relató Juan: “Jueves 6 de mayo, creo que el abogado de mi carnal le marca a mi papá y le dice: ‘Lupe no tiene que pedir permiso a Juan porque el tema está registrado bajo el nombre de Lupillo. Yo nunca supe que se registró el tema bajo el nombre de mi carnal hace 20 años”. “Ahí sí me dio coraje, dije a ver espérate, le dije a mi abogado: ‘para empezar, ese registro se tiene que ajustar, se tiene que arreglar, sino voy a parar el tema, ¿por qué? porque no estaá bien que un trabajo mío, de un trabajo que me pertenece a mí, no se me de el crédito debido”, precisó.

Lupillo y Juan Rivera canción: Logran llegar a acuerdo El tío de Chiquis Rivera, con quien al parecer se encuentra distanciado, continuó con su relato: “Mi abogado me dice, ‘¿qué es lo que quieres Juan’, las cosas como son, nada más como son. Mi carnal 50 por cierto y yo 50 por ciento y adelante, va. Habló con el abogado de mi carnal, el viernes 7 (de mayo), para el 8 ya tenían el registro adaptado”. Y así afortunadamente los hijos de doña Rosa llegaron a un acuerdo y Lupillo pudo realizar la colaboración a dueto con Snoop Dogg, cuyas vistas en el canal de Youtube ya alcanza las 11,223,776, pues el tema ha sido muy bien recibido por los fanáticos del cantante. VER VIDEO AQUÍ

Ahora quiere ser fisicoculturista No cabe duda que Juan Rivera, hermano de la fallecida cantante Jenni Rivera, es muy versátil, no solo es compositor y manager, tiene otras habilidades, apenas el mes pasado sorprendió a todos al revelar a que se iba a dedicar ahora: quiere convertirse en fisicoculturista para participar en un certamen que se realizará el próximo 19 de junio. En un video que compartió en sus redes sociales y donde está acompañado de su esposa Brenda, el también cantante comentó que lleva casi un año “dándole duro al gym”, por lo que le duele todo el cuerpo y le duele todo, ya que en ocasiones hace ejercicio tres veces al día.

Dice que no ha podido bajar más de peso “Lo he hecho porque quiero competir el 19 de junio, creo es en San Diego, y quiero entrar como novato. Por cinco meses he estado atorado en 14 por ciento de grasa, no he podido bajar, estoy atorado en 270 libras, no he podido bajar”, expresó Juan Rivera en este video que a la fecha tiene más de 8 mil vistas. Ante la mirada atenta de su esposa Brenda, el hermano de Jenni Rivera contó que el hecho de que ya no haya podido bajar más de peso no se debe a la falta de ejercicio, sino que es por dieta, por lo que necesita la ayuda de su mujer para lograr su objetivo (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Se prepara arduamente Juan Rivera, de 43 años de edad, compartió con sus seguidores que hace unos días una persona le aseguró que para bajar en tres meses de un 14 a un ocho o siete por ciento de grasa, lo que se necesita para competir, requiere de muchos cuidados en su alimentación. “Yo peso 271 libras, y para la cantidad de ejercicio que estoy haciendo, necesito consumir 351 gramos de proteína al día, lo cual es mucho, es el equivalente a siete pechugas de pollo”, dijo el cantante ante la mirada de asombro de su esposa Brenda, quien tendrá la misión de apoyarlo en su objetivo.

Trabajo duro y concentración Concentrado en hacer su plan de alimentación para lograr mejores resultados, Juan Rivera confesó que por mucho tiempo evitó los carbohidratos por consumir más grasa, pero ahora lo que necesita es quemar grasa. Y cuando nadie lo esperaba, se paró de su asiento para presumir su abdomen: “¿Sabes qué veo aquí yo? Trabajo duro y dedicación, es grasa, no, es piel que queda”. “Hay una aplicación que es maravillosa, tiene todos los productos del mundo, te dice cuánta azúcar tiene, cuánta fibra, proteína, carbohidratos, cuánta grasa, todo, y luego lo calcula en un día. Entonces, para la gente que no lo tiene, sería maravilloso que lo tuvieran”.