Lupillo Rivera rompe el silencio sobre el arresto de su exesposa

Mayeli Alonso fue detenida en un aeropuerto de México, por altercado con empleada de aerolínea

“La verdad no tengo nada que ver con las cosas personales de estas cosas” Lupillo Rivera arresto exesposa Mayeli Alonso. ¡Gran escándalo!, fue el que provoco la exesposa del cantante grupero, Lupillo Rivera, al protagonizar un alboroto en un aeropuerto de México, luego de insultar y provocar a una empleada de la aerolínea Volaris, ya que según Mayeli Alonso perdió su vuelo gracias que no la dejaron subir su maleta. Ante esta situación su expareja Lupillo Rivera se tomó la libertad de mencionar algunas palabras sobre el caso de Mayeli quien vivió un momento bochornoso al exhibirse en las redes sociales, insultando y arremetiendo en contra de los empleados del aeropuerto quienes también se defendieron. Lupillo Rivera rompe el silencio A través de Instagram que la famosa expareja del hermano de Jenni Rivera, subió unos videos en vivo para denunciar, lo que ella asegura, es una injusticia, ya que agentes policiacos llegaron a arrestarla y se la llevaron en una camioneta. Luego de los altercados producidos por la mujer. Todo parece indicar los hechos sucedidos en un aeropuerto de México fueron ocasionados por la documentación de una maleta de la exesposa del cantante grupero, de acuerdo a información publicada por el portal de noticias de Univisión y la página de Chicapicosa 2.

Lupillo Rivera arresto exesposa Mayeli Alonso: La palabras del cantante sobre Mayeli Fue a través de una rueda de prensa donde el hermano de Jenni Rivera, fue cuestionado sobre lo ocurrido con la aerolínea de Volaris, en el cual se vio involucrada su exesposa, Mayeli Alonso, al ocasionar un alboroto con los empleados por no dejarla abordar su avión. “La verdad no tengo nada que ver con las cosas personales de estas cosas, y también vuelvo y repito tengo un nuevo equipo que llevo ya gracias a Dios trabajando seis meses con ellos”, fueron las palabras de Lupillo donde decidió no hablar al respecto y se enfocó en su nuevo sencillo con Snoop Dog, y agregó sobre sus hijos: “solo te puedo decir que mis hijos están al cien por ciento, estoy muy contento con mis hijos, mis hijos están al cien por ciento, en su mejor cuidado y gracias a Dios así están”, según People en Español y Eitmedia.

Lupillo Rivera arresto exesposa Mayeli Alonso: Volaris ya respondió La aerolínea involucrada emitió un comunicado sobre el alboroto que ocasionó Mayeli Alonso en el aeropuerto, y la cuenta de Instagram de Al Rojo Vivo, se encargó de compartir la imagen donde se puede observar lo que Volaris esta manifestando su postura sobre el altercado de la joven. “Lamentamos mucho los hechos acontecidos el día de ayer; sin embargo, es importante destacar que en todo momento nos apegamos a las políticas corporativas, a las leyes y a las normas de convivencias y buenas costumbres que rigen tanta a la aviación, como el trato profesional con nuestros clientes”.

Lupillo Rivera arresto exesposa Mayeli Alonso: Internautas defienden a Mayeli Inmediatamente los internautas no dudaron en hacer presencia en los comentarios de la publicación de la aerolínea, donde hizo pública su postura en donde defiende a sus empleados, pero para los usuarios no les pareció correcto la forma de reaccionar de Volaris con la expareja de Lupillo Rivera. “Volaris es una de las aerolíneas con más quejas e visto bastantes historias en redes sociales donde mucha gente se queja de él mal servicio que tienen”, “Yo no soy mala hablada pero si hubiera hecho algo al respecto. Lo que hizo la aerolínea no estuvo bien definitivamente”, “Es que claro, ellos se tienen que cuidar el trasero. Esto pasa en muchas aerolíneas pero obvio que se necesita alguien que tenga una audiencia alta para que le den la atención a estos problemas. Si no, no importa ellos siguen siendo unos come… a los clientes”.

Lupillo Rivera arresto exesposa Mayeli Alonso: “La peor aerolínea mexicana” “Claro que tienen que mandar un comunicado defendiéndose pero la verdad que cuando pasa algo así uno se sale de sus casillas. ¿O no?”, “Volaris es la PEOR aerolínea de México”, “La aerolínea con más quejas en la historia q yo escuchado es @flyvolaris no escuchado una persona q se exprese bien d esta aerolínea”. “A mi me robaron mi maleta en @viajavolaris , y jamás me la regresaron y tampoco me pagaron. Mayeli iso muy bien en no dejarse”, “¿Asegurar la integridad de nuestros embajadores? capacitarlos es lo que deben hacer”, “La peor aerolínea mexicana”, fueron más criticas para la aerolínea.

Lupillo Rivera arresto exesposa Mayeli Alonso: Se le ‘soltó la lengua’ En los materiales audiovisuales que compartió Mayeli en las redes sociales, se puede ver claramente la molestia de la expareja del cantante, quien iba acompañada de Jesús Mendoza, también cantante, pero lo más evidente fue que a la mujer se le ‘soltó la lengua’ y dijo varias groserías. Hasta el momento, se desconoce qué pasó con la mujer y su novio, quienes fueron transportados a bordo de una patrulla de la Policía Municipal, aparentemente con un juez para que determinara la sanción o acusación en su contra. Por los alborotos ocasionados en el lugar.

Groserías, groserías y más groserías Groserías, groserías y más groserías, fue el ‘florido’ repertorio que ‘presumió’ la exesposa de Lupillo Rivera, para exhibir su frustración, enojo y desesperación por no resolver su situación y sobre todo, como ella lo dice, por el trato que recibió y por perder su vuelo. Ambos videos tienen duración de poco más de 15 minutos y en ellos se ve cómo Mayeli Alonso, antes de ser detenida, intenta convencer al personal del aeropuerto y a los policías municipales, que su reacción contra la empleada fue justificada ya que nunca agredió a la mujer.

Agresión verbal Todo comenzó cuando Mayeli Alonso intentaba tomar su vuelo, sin embargo, en el área de documentar maletas, hubo un desacuerdo entre ella y la empleada de la aerolínea, porque le querían cobrar por su equipaje, muy probablemente por exceder el peso. Ante la negativa de la empleada a documentarla sin cobrar, la exesposa de Lupillo Rivera y Jesús Mendoza acceden a hacer el pago para no perder el vuelo, pero ante la agresión verbal que recibió, la empleada se negó hacer el cobro. Para ver el video haz click aquí. Archivado como: Lupillo Rivera arresto exesposa Mayeli Alonso.

No le permitieron abandonar el aeropuerto Pero luego llegó un momento en que a Mayeli Alonso comenzó a decir puras groserías y fue cuando la empleada de la aerolínea llamó a personal de seguridad, mientras la exesposa de Lupillo Rivera solicitaba la presencia de un supervisor para reclamar la actitud de la trabajadora así como la reposición de su vuelo. Sin embargo, lejos de lograr eso, la mujer fue abordada por policías municipales quienes le impedían la salida del aeropuerto, mientras ella pedía un video en el que se veía que ella nunca se negó a pagar por la maleta, lo cual nunca sucedió. Para ver el video haz click aquí. Archivado como: Lupillo Rivera arresto exesposa Mayeli Alonso.