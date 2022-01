Para sorpresa de muchos el intérprete reapareció en redes sociales luciendo como nunca, pues sus fanáticas al verlo de seguro quedaron boquiabiertas del tan drástico cambio de imagen de Luis Miguel, por lo que no dudaron en llenar de muchos likes la publicación de ‘Despierta América’. Archivado como: Luis Miguel reaparece delgado.

Fue mediante el portal de la revista Quién que se abordó el tema donde hace unos días se dio a conocer, a través de una supuesta fuente cercana al cantante, que Luis Miguel no había podido salir de la crisis económica en la que se encontraba, a pesar de las grandes ganancias que obtuvo con su bioserie de Netflix.

“Siempre seré su amigo, siempre lo cuidaré, para mí es alguien que le ha dado a México tanto y no me importa que problemas pueda tener, siempre hay que estar para apoyarlo”, expresó ante una entrevista realizada para el programa Ventaneando. Bremer recordó las deudas que persiguieron al artista anteriormente. Archivadocomo: Luis Miguel reaparece delgado.

El cantante tiene todo el derecho de gastar su dinero como él quiera

“Él aprovechó la oportunidad, limpió todos sus errores, y hoy por hoy quedó muy bien con todo el mundo. Le cumplió sus adeudos a todo mundo y volvió a darnos la emoción de volverlo a tener como el grande que es. Y no nada más eso, resucitó sus canciones, ahora nuestros jóvenes las gozan, es algo que la verdad cuando hicimos el plan de rescate no lo teníamos visto, eso no lo vimos venir”, argumentó ante las cámaras.

En la recta final de la entrevista Carlos mencionó lo siguiente: “Él puede hacer mil cosas, se sube al escenario, agarra el micrófono y es el mejor de la historia, el mejor de América, yo soy un pequeño apoyo para cuando se ofrezca y es un orgullo para mí hacerlo, y yo soy el más beneficiado”. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.