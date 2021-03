Luchador mexicano El Hijo del Santo visita la ciudad de Atlanta para participar en el MLA 21 Realeza

La máxima leyenda de la lucha libre confesó que está próximo a su retiro del cuadrilátero

“Mi mayor pasión es subir a un ring a pelear, me transformo”, expresó El Hijo del Santo

El luchador profesional mexicano Jorge Ernesto Guzmán Rodríguez, mejor conocido como El Hijo del Santo y quien es una máxima leyenda de la lucha libre, se encuentra de visita en la ciudad de Atlanta para ser parte del evento “MLA 21 Realeza”.

Durante la rueda de prensa ofrecida para dar a conocer los detalles de esta actividad, el Hijo del Santo expresó sentirse muy emocionado por volver al ring después de un largo periodo sin eventos de lucha libre por la pandemia del coronavirus.

“Ha sido un reto muy difícil para todos, no ha habido eventos pero ya estamos tratando de salir adelante y yo estoy muy contento de volver a un cuadrilátero”, dijo El Hijo del Santo.

Un dato muy importante que El Hijo del Santo compartió con todos los presentes en la rueda de prensa es que está enfocado en que su hijo termine su carrera universitaria ya que precisamente esa fue la misma condición que su padre, el luchador profesional y actor El Santo, le había propuesto para poder encaminarse en el mundo de la lucha libre.

“Yo no planeo luchar ya muchos años más, seguramente a lo mucho en un año o año y medio que decida Dios y no porque me sienta mal, sino porque el cuerpo te lo va pidiendo y no me quiero lastimar”.

“Me gustaría mucho que si él quiere que me acompañe en mi despedida para que él ya tome la estafeta y siga con esta vida”, añadió.

Asimismo expresó que su mayor consejo es que todos los niños y los jóvenes estudien que aprovechen esta oportunidad.

“Hay niños y jóvenes que no tienen la oportunidad de estudiar. No sé si esto pase aquí en Estados Unidos pero en México que están en los semáforos vendiendo chicle, vendiendo dulces porque no pueden ir a la escuela. Entonces los que tiene la oportunidad de estudiar lo tenemos que aprovechar”, resaltó El Hijo del Santo.

“Y a los niños les quiero decir que cumplan sus sueños, todo lo que quieran lograr en la vida lo van a lograr siempre y cuando crean en ustedes mismos. “Yo desde muy pequeñito quise ser luchador profesional, era un sueño que yo tenía lo logré y no fue fácil pero aquí estamos continuando con un legado muy importante del máximo líder de la lucha libre mexicana indiscutiblemente que es El Santo.