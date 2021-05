Nueva York, 19 may (EFE News).- Los neoyorquinos se han tomado con mucha cautela el levantamiento de la obligación de llevar mascarilla para los vacunados contra la covid -19, que entró en vigor este miércoles, y en la calle, centros comerciales y tiendas de barrio la mayoría de la gente prefería seguir cubriéndose la boca y la nariz.

Mientras tanto, por los altavoces se anunciaba en inglés y en español un oferta que comenzó hace varios días: billete de ida y vuelta gratis a cualquier destino dentro de la red de cercanías por ponerse una vacuna contra la covid-19, cuyo objetivo, como el de otras propuestas, no es otro que acelerar la vacunación en el estado. “Hoy se marca un hito en la guerra del estado de Nueva York contra la covid.

Cuomo recordó que el uso de la mascarilla se impuso hace 399 días y advirtió que, a pesar de la relajación de las medidas, la gente debe permanecer “vigilante” y “seguir las medidas de seguridad impuestas”. “Desde hoy, las personas completamente vacunadas ya no necesitan cubrirse la cara en la mayoría de los lugares públicos. Nueva York está regresando (a la normalidad), y es una muestra de fuerza y el valor de los neoyorquinos que se unieron y se mantuvieron fuertes como uno solo para derrotar a esta bestia de la covid-19”, subrayó el gobernados.

Medidas

La entrada en vigor de esta medida coincide con el fin de las restricciones de aforo que han imperado para la hostelería, el ocio y otros muchos negocios como tiendas minoristas, gimnasios y peluquerías, aunque los restaurantes deberán mantener la distancia social de dos metros, a no ser que cuenten con mamparas que aíslen a los comensales.

Sin embargo, el ambiente en muchos barrios de la ciudad no refleja todavía el mismo entusiasmo que sus gobernadores por regresar a la normalidad anterior a la pandemia. En muchas cafeterías del centro de Manhattan, los camareros siguen cubiertos y en un edificio de oficinas, el portero, mascarilla en ristre, asegura que no va a exigir a nadie que se la ponga si la persona asegura que ha sido vacunada, pero subraya que todavía no ha recibido ninguna directriz por parte de los administración del bloque. EFE News