Lupillo Rivera se encuentra en una guerra de dimes y diretes con su ex mujer Mayeli Alonso

El hermano de Jenni Rivera tuvo que aclarar los ‘malentendidos’ y declaraciones de las últimas semanas

La ex mujer de Lupillo Rivera fue enfática en pedir una cosa y mandó una amenaza

Como si se tratara de un pleito que se postergó durante dos años, Lupillo Rivera y su ex mujer, Mayeli Alonso, llevan días dando dimes y diretes con declaraciones que han afectado a ambos, tanto que los dos tuvieron que mandar mensajes muy directos el uno al otro, luego de que el hermano de Jenni Rivera declarara en contra de la mamá de sus hijos en un problema legal con una ex socia de ella, además de que Mayeli Alonso aseguró que su novio Jesús Mendoza ha recibido amenazas de muerte y el joven cantante señaló ‘indirectamente’ al Toro del Corrido.

A través de un video en su cuenta oficial de Instagram, Lupillo Rivera tuvo que romper el silencio sobre la declaración que hizo ante las autoridades por el pleito de su ex mujer Mayeli Alonso con una de sus socias, sin embargo, todo estalló cuando los medios de comunicación aseguraron que el hermano de Jenni Rivera se puso en contra de su ex pareja.

“Los detalles de mi separación, de mi divorcio desde hace dos años es algo que procuro callar, mantener guardados para mí, para no herir a mis hijos… Desgraciadamente esto del divorcio se ha filtrado por todos los medios de comunicación y no es por parte mía, yo hasta la fecha no he hablado nada de mi divorcio en los medios de comunicación, razones, excusas, nada de eso, todo lo he tenido que guardar para proteger a mis hijos…”, comenzó diciendo Lupillo Rivera.

Después, el hermano de Jenni Rivera continuó: “En esta última declaración que tuve que dar, es algo que tuve que hacer porque fui requerido por la ley y tuve que dar la declaración ante un juez y ahí no podía no decir nada, ahí las preguntas se me hicieron y no tuve opción de no contestarlas, quiero que sepan que nunca me he escondido, siempre les he dicho la verdad, pero en esta ocasión mantendré la misma postura de no hablar absolutamente nada de mi ex mujer, que lo he hecho ya por dos años, ni hablar nada de mis hijos y mantenerme callado. Gracias a Dios puedo decir que no he hablado absolutamente mal de nadie y que yo solo quiero seguir apoyando a mis hijos y esa es mi postura”, finalizó Lupillo Rivera.

Los comentarios para Lupillo Rivera no se hicieron esperar: “Es lo mejor de verdad guardar las cosas para ustedes y no dar ningún tipo de explicación”, “Como debe de ser, un buen hombre no tiene memoria por respecto a tus hijos calladito te ves más bonito”, “Todo un caballero”, “Eso habla muy bien de ti todo un caballero y sobre la declaración tienes mucha razón no tienes opciones tienes qué decir la verdad porque estás juramentando y tienes que decir la verdad te felicito”, aplaudieron al cantante.

Sin embargo Mayeli Alonso no se quedó callada ante el escándalo y ella misma lanzó una fuerte advertencia.