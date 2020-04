Los Ángeles revelará brotes de coronavirus en restaurantes de la ciudad

El Departamento de Salud Pública de Los Ángeles revelará los brotes de coronavirus en restaurantes de la ciudad.

El objetivo del departamento es ser transparente con los ciudadanos acerca de la información que tengan sobre la enfermedad.

Es por esto que darán a conocer el listado de establecimientos de comida en Los Ángeles en donde se han presentando casos de Covid-19.

“Al final de la semana incluiremos en el listado un registro de los restaurantes con brotes de COVID-19”, afirmó la Dra. Barbara Ferrer, directora del Departamento de Salud Pública del Condado, en una rueda de prensa.

We can’t thank our healthcare heroes enough for their hard work, service, and sacrifice. Help us thank them by staying home so we can #FlattenTheCurve here in LA County. #COVID19 #StayHome https://t.co/WWqfZrGIXx

La funcionaria hablaba en su discurso de una lista de brotes de coronavirus que maneja la administración.

En ella llevan registro de casas de refugios, de cuidados médicos, residencias de ancianos y otras instituciones donde se han presentado casos, informó Business Insider.

Indicaron que dicha lista se publicará en el sitio web del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles.

Desde la orden de cuarentena, que obliga a la personas a permanecer en sus hogares, los restaurantes han permanecido abiertos, pero teniendo que limitar su operatividad a los servicios de delivery o de comida para llevar.

El gobernador de California Gavin Newsom relajó su orden de quedarse en casa el miércoles para permitir que los hospitales reanuden las cirugías electivas, una medida que enviará a miles de empleados de atención médica inactivos a volver a trabajar mientras el estado da un primer paso cauteloso para reiniciar la quinta mayor economía del mundo, reseñó The Associated Press.

Si bien solo fue una apertura pequeña, fue un hito importante porque solo tres semanas antes Newsom tenía a los mismos hospitales preparándose para el peor de los casos que podría verlos colapsados hasta el punto de que se necesitarían decenas de miles de camas adicionales para manejar el desbordamiento de pacientes.

Los casos continúan creciendo en California. Pero está a un ritmo manejable ya que los 40 millones de residentes del estado viven bajo una orden de permanencia en el hogar que ha cerrado escuelas, playas, parques y la mayoría de las empresas mientras cancela cosas como conciertos y eventos deportivos para prevenir la propagación de la enfermedad.

NEW: CA will work with our hospitals and health systems to resume delayed medical care like tumor removals and key preventive care services–which were deferred to prep for the #COVID19 surge.

We’ll do this in a thoughtful and judicious way to ensure our system has the capacity.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) April 22, 2020