El ex de Chiquis Rivera asegura que ya todo está firmado

Chiquis Rivera culpa a Lorenzo Méndez por el atraso en su divorcio

Lorenzo Méndez asegura que ya todo está en orden y firmado

Lorenzo Méndez divorcio. En un encuentro con la prensa, Chiquis Rivera fue cuestionada sobre cómo iban los trámites de su divorcio con Lorenzo Méndez, a lo que la hija de la desaparecida Jenni Rivera contestó qué: “El divorcio ya casi, yo creo, estoy esperando, estoy esperando a que él conteste”.

Pero el exvocalista de la Original Banda Limón no se quedó callado y le responde a su aún esposa, así lo dio a conocer el programa ‘Suelta la sopa’ en un video que subió a su cuenta oficial de Instagram. Al ser abordado por los reporteros, Méndez fue claro al hablar.

Lorenzo Méndez divorcio: ‘Ya está todo firmado’

Los reporteros se acercaron al cantante Lorenzo Méndez y le preguntan si era verdad lo que les había dicho Chiquis Rivera en una entrevista previa, “ella dice que no se ha dado el divorcio porque tu no quieres firmar, porque no se ponen de acuerdo en ciertas cosas”. VER VIDEO AQUÍ

Tras los cuestionamientos, el cantante Lorenzo Méndez inmediatamente respondió: “Ya está todo de acuerdo, ya está todo firmado, sí, ya está todo”. Con dicha respuesta echó por tierra lo declarado por su aún esposa, quien aseguraba que el retraso en los papeles era por culpa de Méndez.