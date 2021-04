El hermano de Lorenzo Méndez manda indirecta a Chiquis Rivera

La hija de Jenni Rivera no se queda callada y le responde

“Me acabo de enterar que la que jura que canta se va a presentar en El Paso”, dijo Méndez ¡Continúa la polémica! Ahora Chiquis Rivera responde la indirecta del hermano de Lorenzo Méndez, Johnny Méndez, quien comentó sobre sus pocas habilidades para cantar; pero fue él quien terminó disculpándose con su excuñada y es que tras la separación de los cantantes el año pasado, la relación sigue tensa. Incluso en una entrevista el cantante Lorenzo Méndez había afirmado que ya no quería saber nada de su expareja, pues les han preguntado mucho a ambos artistas sobre el fallido matrimonio, donde algunos aseguran que fue la hija de Jenni Rivera, quien le fue infiel a Lorenzo, y por tal motivo ya no siguen juntos. Johnny Méndez manda indirecta Inesperadamente, Johnny Méndez, hermano del exmarido de Chiquis, a través de su cuenta de Facebook, mandó un mensaje que aparentemente iba dirigido para su excuñada, pero no menciona para quien es. Ese post desató una gran molestia en la cantante que no se quedaría con la boca cerrada. “Me acabo de enterar ayer que la que jura que canta que es Los Ángeles, se va a presentar en El Paso. Es la única descripción que daré. El que entendió, entendió. ¿Quién va a ir?. Voy a empezar a bloquear gente”, fueron las palabras que Johnny Méndez publicó en su perfil de la red social.

Chiquis Rivera responde Luego de las indirectas que escribió en su cuenta de Facebook el hermano de Lorenzo Méndez, Chiquis Rivera no se quedó callada y respondió a través de Twitter. Lo hizo utilizando el mismo estilo de Johnny: con otra indirecta, pero esta vez con un tono un poco más pesado. “Algunos hablan mal de otra gente por celos, y otros por pendej… pero bueno, a mí que verdad”, respondió Chiquis a las palabras del que era su cuñado. Estas imágenes fueron compartidas en el Instagram de Escandalo_o, donde varios usuarios se hicieron presentes para comentar.

Chiquis Rivera indirectas: Internautas reaccionan La respuesta de Chiquis no fue del agrado de muchos. Tras las polémicas declaraciones de ambos, los internautas no dudaron e inmediatamente comenzaron a mandar sus comentarios y distintas opiniones sobre las indirectas: “Lady complejos y doña descalabrada sus indirectas son para ella misma”. “Pero no fuera su hermano tirando veneno porque ahí si no dice nada! Solo demuestra que si le calo y pues mentiras no dijo el chavo”, “Para el Hermano de Lorenzo le dolió lo que dijo”, “Está hablando de ella misma de su hermano Johnny”, “Porque molestan tanto, Chiquis aparte de que mantenía el vicio y le pegaba se arden, arriba Chiquis”.

Johnny Méndez se disculpa con Chiquis Pero el asunto no quedó allí, porque quien se terminó disculpando con Chiquis fue precisamente su excuñado, Johnny Méndez. “Buenas tardes, seguidores de Chiquis, seguidores de Lorenzo. Estoy aquí para pedir disculpas a Chiquis Rivera porque se que lo hice estuvo mal. Se que todos somos humanos y todos cometemos errores… es por eso que estoy pidiendo disculpas a Chiquis Rivera, a su familia los Rivera”, dijo en un video publicado por @chicapicosa2. “Todos ustedes merecen el mejor respeto, todos ustedes merecen mucho rendimiento por todo lo que han hecho, de verdad mil disculpas”, dijo a la familia de Chiquis. “Quiero que toda la gente de El Paso, en cualquier ciudad de Estados Unidos donde se vaya a presentar Chiquis, que la vayan a ver, porque ella merece el mejor respeto del público. De nuevo, Chiquis si estás viendo este video… mil disculpas, sabes que te quiero mucho”, concluyó.

Pidió el respeto del público a Chiquis Muchos de los seguidores de la cuenta Chicapicosa2 coincidieron en que le habían ‘obligado’ a ofrecer disculpas y consideraron que el hermano de Lorenzo solo estaba siendo sincero sobre las pocas cualidades como cantante de Chiquis. “No debería de pedir disculpas para nada !!! Si lo q dijo es la pura verdad !! La Chikis nooo canta”, “Amenazar lo con una demanda solo por eso pidió disculpas y por su madre que bajo Chiquis de tu parte pues no que no te importa lo que la gente piense pero tu y tu familia pueden decir lo que quieran”, dijeron “Se nota que lo obligaron”, “Como quiera ni canta hahhaha”, “Seguro ya los amenazaron porque esa tipa NO canta! Y no debería disculparse por DECIR LA VERDAD!!! pobre seguro alguna circunstancia lo obligó, como sea NO DIJO MENTIRAS!! La tripona NO CANTA!”, agregaron otros seguidores.

Chiquis Rivera indirectas: La hija de Jenni manda otro mensaje Solo unas cuantas horas después de lanzar su indirecta, Chiquis compartió otro mensaje en su cuenta de Twitter: “Las personas que te odian y te envidian harán todo lo que esté a su alcance para que los demás te miren con malos ojos. Eso es una locura para mí, pero ese tipo de maldad existe”. Inmediatamente los seguidores comentaron: “¡Lo hicieron porque no tienen esa buena vida, pero necesitan reventar sus traseros como lo hiciste tú para llegar a donde estás!”, “A veces tienen mas q tu y les molesta a veces no son las cos as es tu esencia o tus ovarios como decía tu mami”, “Chiquis te describiste a ti misma. Te felicito”.

Por su parte, Lorenzo Méndez, todo lo contrario a su madre, menciona que, ya que está 'cansado' de que le sigan preguntando por Chiquis Rivera, que llevan separados desde septiembre del año anterior, incluso pidió a los reporteros que le hablen de otra cosa y no sólo de su exesposa. El exvocalista de La Original Banda El Limón, pide se enfoquen en su trabajo y no en su vida sentimental. Esta petición que realizó el cantante fue hecha a solo unos días de que corrieran los rumores de un nuevo romance de la polémica artista musical con el fotógrafo de una celebridad. ¿Ya no quiere saber nada de su ex esposa? Luego de salir de una presentación, el cantante Lorenzo Méndez asegura que ya no quiere saber nada de su exesposa, la también cantante Chiquis Rivera, y de inmediato los usuarios reaccionaron de diferentes maneras, pues mientras unos apoyan su decisión, otros no creen en sus palabras. A través de la cuenta de Instagram de Chica picosa, se puede ver el video, el cual retomó de las redes sociales del programa Suelta la sopa de Telemundo, en el momento justo en que Lorenzo Méndez abandona el lugar donde ofreció un show en vivo en Paso Robles, California.

"De Chiquis no quiero nada" A la pregunta de cómo le había ido en su presentación, el cantante respondió que "muy bien" y con mucho trabajo, además de que está muy contento porque el próximo 23 de abril estrenará un nuevo sencillo, aparte de que vienen "cosas padrísimas" que pronto compartirá con sus fans. Y cuando nadie lo esperaba, respondió ante la insistencia de la reportera para que dijera algo sobre su exesposa: "De Chiquis no quiero nada, yo creo que ya es una cosa del pasado, yo creo que ya es un capítulo cerradísimo y no quiero basar mi carrera bajo esto" (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

"Eso ya fue, ya pasó" "Con todo respeto a mi relación, eso ya fue, ya pasó, se vivieron cosas muy hermosa, cosas malas, y pues ya, ¿no? No quiero que en cada entrevista me pregunten por eso, o sea, estamos siguiendo con mi carrera, estamos grabando un disco, hay cosas que vienen padrísimas", expresó Lorenzo Méndez 'cansado' de hablar sobre Chiquis Rivera. Antes de terminar, el cantante quiso agradecer a sus seguidores por el apoyo que recibió en esos momentos, y a las personas que no lo hicieron, les mandó bendiciones: "Lo digo con todo el respeto y todo el cariño, sé que viajan hasta acá para hacer una entrevista, pero no se me hace justo darle vuelta al casete tantas veces".

"Hay que cerrar capítulos" Por último, el artista musical Lorenzo Méndez comentó que "ya lo que se dijo, se dijo" sobre su separación de Chiquis Rivera, y ya pasó. Y a la pregunta de que si había "borrado" a muchos de sus familiares en redes sociales, el cantante que tanta polémica ha generado se expresó de la siguiente manera: "Hay que cerrar capítulos, se les quiere, saben que se les quiere, y tenemos esa amistad, pero yo creo que es lo saludable, cerrar capítulos en la vida, igual como cuando dejé a La Original Banda El Limón, ahora estoy solo, hay cosas que se cierran, capítulos que se cierran y páginas que hay que escribir y lo mejor está por venir".