A nadie le gusta ver a la gente llorar. Llorar generalmente significa dolor, pena o ira y es difícil ver a alguien que está herido. Incluso las lágrimas de felicidad pueden ser incómodas de presenciar. Las lágrimas también puede ser contagiosas y la mayoría de nosotras odia llorar en público, incluso más que ver a alguien hacerlo. Pero todas deberíamos intentar recordar las palabras ‘está bien llorar’ del clásico de los 70s, Free to Be You and Me: “Está bien llorar. Llorar saca la tristeza de ti”. ¿Llorar es bueno para ti? ¡Absolutamente! No hay nada más catártico que un buen llanto. Es la mejor expresión para lo que sea que no tengas palabras para describir. Ahora saca los pañuelos y echa un vistazo a estas 10 cosas maravillosas de la gente que llora.

1. Alivia el estrés

Llorar no se trata solamente de lo que ocurre en tu cabeza. Las lágrimas emocionales (versus lágrimas por el viento o cortar una cebolla) de hecho contienen hormonas de estrés y toxinas para que literalmente te limpies y liberes el estrés cuando lloras.

2. Llorar es un antibiótico natural

Las lágrimas contienen lisozima, que mata las bacterias y nos mantiene saludables.

3. Llorar ayuda con la desintoxicación

Para la mayoría de las personas que lloran es una desintoxicación emocional y física. Tus lágrimas drenan a las hormonas del estrés y también sacan emociones desagradables o confusas pavimentando así el camino a la claridad.