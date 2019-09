Limpieza facial: 11 mitos que debes erradicar de tu cara

Página

1 de 2

Cuidar la piel del rostro es esencial para lucir una belleza fresca.

Sin embargo, hay mitos respecto a la limpieza facial que ya es hora de que erradiques.

Te mostramos varios de ellos para que puedas saber cuál es la verdad.

Cuidar nuestra piel es muy importante como también darle esa atención especial al cuidado y limpieza de nuestro rostro. Por eso en esta ocasión hablaremos acerca de 11 mitos sobre la limpieza facial.

Mito 1: No lavar tu rostro durante la ducha

El experto en dermatología, Dr. Shasa Hu, afirma que no puede haber nada más lejano de la realidad. Pues lavar el rostro mientras duchamos es recomendable. Pues el vapor que genera el agua, promueve que los poros se abran y así tener una mejor exfoliación.

Mito 2: Mínimo debe lavarse dos veces al día el rostro

La dermatóloga, Dr. Hadley King, quien reside en Nueva York, afirma este mito no es verdad y el lavado del rostro depende mucho del tipo de piel de cada persona. Por ejemplo, para una persona con piel seca es suficiente lavar su rostro una vez al día por la noche. En cambio para una persona con rostro graso se recomienda mínimo lavarse la cara dos veces al día. Como también recomienda lavar la cara (independientemente del tipo de piel), después de una rutina de ejercicio o de haber usado mucho maquillaje.

Mito 3: Siempre debe aplicarse una limpieza doble con un limpiador a base de aceite y agua

Nuevamente la dermatóloga King, explica: “Si se utiliza primero un limpiador a base de aceite, posteriormente es necesario limpiar con uno de agua. Pero si se aplica primero uno a base de agua, no es necesario utilizar el de aceite”.

Mito 4: Para comprobar la efectividad de un producto de limpieza, te debe arder el rostro

Cuando se trata del cuidado de nuestro rostro, no aplica el dicho “No hay dolor, no hay ganancia”. Ningún producto limpieza de rostro debería ocasionarte ardor o algún tipo de molestia. Si esto sucede debes prestar atención pues quizás tu piel sea muy sensible o incluso el producto podría causarte una infección.

Mito 5: Agua y jabón son suficientes.

Cuando hablamos de la limpieza de nuestro rostro, es importante mencionar que el jabón normal no es ideal para el lavado de la cara. Lo mejor es adquirir un limpiador suave y sin perfume, especial para nuestro tipo de tez.

Mito 6: Usar un paño para secar el rostro es malo

La realidad es que la única razón por la que secarse con un paño sería malo es si este estuviera contaminado con hongos o bacterias o si estuviera hecho a base de una tela muy abrasiva.

Mito 7: Limpiarse con una toallita desmaquillante es suficiente

Una toallita desmaquillante es el inicio de una limpieza facial pero no debe ser lo único. Después de usarla se debe enjuagar con agua para retirar cualquier posible residuo.