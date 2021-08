“Para mí fue como una madre, yo perdí a la mía hace muchos años y ella me cobijó, es como despedir a otra madre para mí. “, comentó Isaura Espinoza en una corta entrevista, mientras no paraba de llorar. “Me duele muchísimo la partida de mi queridísima Lilia Aragón, muchos momentos, mucho trabajo, mucha amistad, yo en muchas ocasiones vine aquí a su casa, me quede en su casa con ella. Amaba sus flores, sus plantas, Cuernavaca…”, mencionó rápidamente Laura Zapata, al ser interceptada por las cámaras.

El encargado de hablar con el medio de espectáculo fue su hijo Pablo Mendizábal, quien fue fruto de su relación con el editor Guillermo Mendizábal, quien contó al programa lo que significó la pérdida de su madre para él, rectificó que todos los hermanos tienen una buena relación aunque algunos no asistieron al sepelio y también reveló un secreto familiar.

“La operación fue complicada, se le quitó un metro de intestino, se le hizo una ileostomía y ya no reaccionó bien después de la operación, salió de terapia intensiva”, fueron las palabras del hijo de Lilia, después de las sospechas que surgieron a raíz de su partida, donde algunos medios, efectivamente habían hablado sobre un padecimiento en los intestinos, por lo que queda confirmado. Archivado como: Lilia Aragón revelan secreto

“Estuvo en la casa, pero ya no reaccionó como queríamos que reaccionara. Estaba en un hospital, se fue a la casa de mi hermano, una casa de amor y de cariño, eso fue lo más importante”, explicó ante las cámaras de diversos medios de espectáculo, quienes se encontraban al pendientes de las declaraciones que dio, puesto que había sido un misterio donde falleció la primera actriz. Archivado como: Lilia Aragón revelan secreto

Lilia Aragón revelan secreto: No todos los hijos de la actriz asistieron al velorio

Y fue el programa de espectáculos mexicano ‘Ventaneando’ el que mencionó que no todos sus hijos asistieron al velorio, pero fue Pablo quien aclaró que no había problemas entre ellos, pero no ahondo más en el asunto, puesto que el tiempo asignado para los reporteros era sumamente corto, por lo que respondió con brevedad sobre la situación.

“Alejandro no viene, Gabriela tampoco va a venir”, dijo a uno de los reporteros que se encontraba en el lugar, quien mencionó el nombre de sus hermanos y él sólo confirmó que, efectivamente, ellos no habían podido asistir al funeral de su madre, pero también aclaró que no existía conflictos entre los hermanos, sino que estaban más unidos que nunca. Archivado como: Lilia Aragón revelan secreto