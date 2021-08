Confirman la muerte de la actriz Lilia Aragón del Rivero. El luto continúa en el mundo del espectáculo mexicano, y es que, con 82 años, la primera actriz de cine, teatro y televisión murió, de causas que no quedaron especificadas de inmediato.

“El mariachi”, “Donde termina el camino”, “Los bandidos de Río Frío” y “Las fieras” fueron algunas de las telenovelas donde Lilia Aragón del Rivero mostró su talento como actriz, de acuerdo con El Siglo de Torreón. Pero su participación más entrañable no fue en estas novelas.

La estrella de la televisión australiana, Dieter Brummer, fue encontrado muerto en su casa tras un control de bienestar realizado por la policía y después haber lanzado extraños mensajes con motivo de sus frustraciones por la pandemia de coronavirus, informa The Sun .

Dieter Brummer participó en la famosa y galardonada serie australiana “Home and Away” como “Shane Parrish”. El actor de 45 años terminó ‘destrozado’ por las estrictas medidas anticoronavirus que la ciudad de Sídney impuso para evitar contagios, de acuerdo con el medio citado.

La última foto de Dieter Brummer, el actor hallado muerto en su casa

La carrera de Dieter Brummer no volvió a ser la misma desde su gran éxito en “Home and Away”, donde fue retirado después de que su personaje muriera envenenado, relata The Sun. Dieter Brummer lavaba las ventanas de un edificio para sobrevivir.

De acuerdo con The Sun, la última fotografía del reconocido actor australiano lo muestra con una gran barba, un cubrebocas colgando de su cuello, lentes, gorra y en el fondo, una impresionante vista de la ciudad de Sídney. Dieter Brummer escribió un inquietante mensaje en el pie de la foto.