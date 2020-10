Hermano de Lili Estefan comparte polémica publicación en redes sociales

El empresario Juan Estefan causa revuelo al pedir que voten por Donald Trump

“Te va a dar diarrea ese pastel”, expresó un seguidor

Ni quien lo hubiera imaginado. El empresario Juan Estefan, hermano de Lili Estefan, causa revuelo al decir que voten por Donald Trump en las próximas elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en noviembre.

Fue a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 27 mil seguidores, que el hermano de Lili Estefan causó polémica al compartir una foto donde se le ve muy ‘bien acompañado’: junto a un pastel de cumpleaños con la cara y cuerpo de Donald Trump.

“Mi pastel de cumpleaños!!! Trump 2020 el mejor de los mejores! El mejor presidente de todos los tiempos!!! Mi presidente. Abajo el socialismo!!! Arriba el capitalismo de libre mercado“, expresó en esta publicación, que tiene más de mil likes, Juan Estefan.

No pasó mucho tiempo para que el empresario recibiera felicitaciones por su cumpleaños, pero también recibió otro tipo de mensajes.

Una seguidora se expresó de la siguiente manera: “Feliz y agradecida a Dios de que uno de la familia prominente del mundo artístico, como son los Estefan, apoye incondicionalmente a la mejor y única opción que tenemos, nuestro presidente Trump”, lo cual provocó todo tipo de respuestas:

“¿Sólo él apoya a Trump? No, todos los Estefan. Emilio Estefan, ¿usted apoya a Trump?”, “Creo que el caballero es el único inteligente de la familia, sin ánimos de ofender. Todos los demás son demócratas y eso me parece increíble”, “La Familia Estefan no apoya a Trump!!! Ellos si son inteligentes!!! El único Estefan a quien usted se refiere (Juan) es un ignorante”.

Lo que llamó la atención en esta publicación es que la mayoría de los seguidores del hermano de Lili Estefan dijeron estar de acuerdo con él.

“Desde Venezuela, te digo que es lo mejor que pueden hacer. Votar por él”, “Así mismo! Un país se levanta del progreso del trabajo, no del populismo ni de la miseria”, “Muchas felicidades, Trump 2020. Que bueno que todavía hay personas sabias e inteligentes”.

Por otra parte, hubo algunas personas que le dieron ‘dónde más le duele’ a Juan Estefan.