Lili Estefan se encuentra furiosa con Chyno Miranda

La conductora de ‘El Gordo y la Flaca’, atacó al cantante venezolano por su nueva relación

"A mí me da tristeza, una generación que cambian el plato por el vaso", mencionó Lili ¡Lili está muy molesta con Chyno! La famosa conductora de 'El Gordo y la Flaca', hizo fuertes declaraciones en contra del cantante venezolano Chyno Miranda, por su sospechada relación con la modelo venezolana. Lili considera que es una 'tristeza' que ya esté en una nueva relación cuando hace poco aún besaba a su aún esposa, Natasha Araos. Como es bien sabido, Lili Estefan fue engañada por su esposo y se divorció, por lo que siempre se ha mostrado en contra de los hombres que se muestran irrespetuosos ante el matrimonio que tienen. No es la primera vez que habla en contra de los hombres que tienen una relación con otras mujeres mientras siguen casados. Lili Estefan enojada Chyno: Está furiosa con Chyno Fue durante el programa de 'El Gordo y la Flaca', que Lili Estefan externó sus sentimientos en contra del cantante Chyno Miranda, después de enterarse de la nueva relación que sostiene el venezolano. En la emisión, la conductora expresó que ella no entendía las relaciones actuales y como las personas dejan a su pareja para irse con otra persona. Raúl de Molina, le hizo burla a la conductora por lo que estaba diciendo. Ella se quejó diciéndole que le parecía triste como es que en la actualidad las personas se trataban como objetos e ignoraban a los hijos que habían salido producto de esa relación; es conocido como la conductora se ha quejado en distintas ocasiones de personajes de la farándula que engañan a sus esposas con otras mujeres.

Lili Estefan enojada Chyno: Lili se siente triste por la relación de Chyno Lili mencionó durante la emisión del "Gordo y La Flaca", lo molesta que se encontraba por la reciente relación de Chyno Miranda y la modelo venezolana con la que posó en los últimos días. Mientras que Raúl de Molina, se burló por lo que estaba pasando y diciendo que el actor se 'veía' muy bien con la joven modelo. "¡Qué triste!", mencionó la conductora después de que se presentó la fotografía de Chyno Miranda con su nueva novia. "No se lo ve nada triste, se lo ve muy feliz.", le dijo Raúl de Molina a la conductora, burlándose de la situación. "A mi me da tristeza, Rauli.", le respondió la Flaca, aclarando lo que sentía por esa nueva relación.

Lili Estefan enojada Chyno: "Cambian el vaso por la cuchara" Ella explicó que la molestia que tiene es por la relación que se va formando en la actualidad, de como es que en los últimos años parece ser que es un intercambio como si fueran objetos en vez de ser ver por los hijos. Ella comentó que lo más importante en esta pareja debería ser su hijo Lucca y no una nueva relación. "A mí me da tristeza, una generación que cambian el plato por el vaso, el vaso por la cuchara en dos minutos, hay un hijo de por medio.", dijo la conductora, haciendo referencia a Lucca el hijo de la pareja. Lili, en distintas ocasiones expresó su malestar ante las relaciones donde los hombres engañan a sus esposas cuando tienen hijos de por medio, debido a su relación con el padre de sus hijos.

Lili Estefan enojada Chyno: "No se puede hacer cuando tienen hijos" Lili Estefan, mencionó que sabe que está mal por juzgar a las parejas de los demás y como llevan su relación, pero que no está de acuerdo en como se manejan las nuevas relaciones. Más, tomando en cuenta que deberían centrarse en ver si sus decisiones afectan a los hijos (en este caso, hijo) o si es un buen momento para formar una pareja. "Okay, yo sé que estoy mal, yo sé que estoy mal.", dijo la conductora de 'El Gordo y la Flaca' en la emisión. "Qué me pongo a pelear aquí con la juventud, que cambian tan rápido de pareja, de todo, claro eso se puede hacer cuando no hay hijos.", mencionando que no es justo que se comporten de esa forma, cuando hay un niño de por medio.

Lili Estefan enojada Chyno: "Deben analizar mejor la situación" La mujer dio su punto de opinión sobre lo que estaba pasando en torno de la relación de Chyno y Natasha. Ella comentó que si estuviera en su lugar, deberían estar pensando en el cuidado de sus hijos y ver si es una buena decisión para el bienestar familiar que tienen y de ahí ver si es buena idea iniciar una relación 'tan pública'. " Yo siempre he pensado que cuando uno tiene hijos debe tener cuidado, analizar mejor la situación, ver lo que está pasando, no sé.", expresó Lili Estefan en la emisión del programa. La cubana habló de que las parejas debían tener cuidado al iniciar una nueva relación con otra persona, cuando sus hijos estaban de por medio.

¿Critica a la nueva novia de Chyno? En un punto del programa, la conductora mencionó que no cree que todo sea como se muestra en redes sociales (en torno de la figura de la joven) debido que en las fotografías donde fue vista con Chyno, se ve sumamente diferente a como está en sus imágenes de Instagram. Por tal razón, no se debe de confiar en todo lo que pasa. “En menos de dos meses lo hemos visto regresar, mira esta es la novia. Yo no sé si todo en las redes sociales se ve tan…”, cuestionó la conductora al ver las fotografías de la supuesta novia del cantante venezolano, donde se mostraban los atributos de la joven comparando las fotos que salieron con Chyno y donde la joven se ve totalmente diferente.

“No entiendo” Tanto Raúl como Lili, confesaron que no podían entender como se había dado esa relación. Estefan, fue la que mencionó que parecía una mala telenovela, ya que en un instante estaba Chyno presentándose en los Premios Juventud, después cuando desmintieron que estaban separados y poco después, cuando confesaron que estaban separados desde hace un año. “En menos de dos meses lo hemos visto regresar a cantar, en los premios juventud y después lo vimos desmentir públicamente que no estaban juntos, luego cuando aceptaron dijeron ‘Bueno, nos vamos a quedar juntos’, luego muestra a la novia. No entiendo, en verdad no entiendo.”, confesó la conductora.

Las otras críticas a otras figuras del espectáculo La conductora en una emisión pasada habló de la relación de Irina Baeva y Gabriel Soto, criticando cómo se dieron las cosas. Fue evidente la molestia de la conductora, y de brazos cruzados, Lili Estefan expresó que esa familia (Gabriel Soto y Geraldine Bazán) ya se rompió y ya hay un nuevo capítulo con él e Irina Baeva comprometidos en matrimonio. “Las niñas (las hijas del actor) algún día verán todo esto. Yo creo que cuando uno sale a hablar públicamente debes de tener mucho cuidado cómo cuentas las historias, porque las hijas algún día verán esta misma entrevista que todos nosotros acabamos de ver y a Irina hay que desearle suerte.”, mencionó la conductora. “Tú estás mirando la parte que yo no estoy mirando, yo digo que Irina es súper buena gente, pero claro que por esa parte tiene que sentirse mal”, concluyó Lili.

En contra de Marjorie De Sousa No es la primera vez que Lili Estefan expresa su molestia ante las parejas del espectáculo y sus problemas amorosos. El año pasado habló de la relación de Marjorie De Sousa y Julián Gil, comparándolo con su relación con Lorenzo Luaces y la relación que lleva con sus hijos, Lorenzo y Lina. “Yo todo el tiempo empujo para que mis hijos (Lorenzo Jr y Lina), con todo el problema que hay, que ya se sabe públicamente, para que mis hijos no lleguen a ese punto de no regreso con el padre, porque al final es el padre y siempre se los digo”, comentó en aquel momento la conductora. “¿Por qué no ha estado presente? No lo sabemos (refiriéndose a Lorenzo Luaces), pero de que yo lo invito, mando los textos, lo empujo y trato, él solo puede vivir ese proceso”, señaló la conductora.

Su matrimonio con Lorenzo Luaces En 1992 contrajo matrimonio con Lorenzo Luaces, unión de la que nacieron dos hijos: Lorenzo Jr. y Lina Teresa. La pareja se había posicionado como uno de los matrimonios más estables de la farándula; sin embargo, en 2017 llegaría a la vida de Lili uno de los eventos más polémicos de su carrera. Fue en este año cuando su esposo, Lorenzo Luaces, fue descubierto por los paparazzis cuando se encontraba en compañía de otra mujer, lo que provocó que la pareja sufriera de un chantaje mediático en el que le pedían dinero a cambio de no publicar las fotografías, un momento sumamente difícil en la vida de la exmodelo.