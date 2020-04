Lila Deneken ve extraños dibujos en el mar y causa polémica

Dice que las imágenes aparecieron luego de una meditación en la playa de Rosarito

Cree que no fueron los humanos los autores de este suceso

La artista mexicana, Lila Deneken explica que al terminar una meditación global que hizo hace unos días en medio de la cuarentena por el coronavirus, descubre extraños dibujos en una playa de Rosarito, en el norteño estado de Baja California, colindante con Estados Unidos, por lo que despierta el interés de sus seguidores por saber de qué trataron, de acuerdo a una publicación que se dio en el programa de Ventaneando Uno y que se pudo ver en Instagram.

El misterioso suceso al parecer sucedió cerca del apartamento de la compositora y actriz, exactamente en la playa anteriormente referida, por lo que no se dejaron esperar los comentarios que especulaban sobre la veracidad del video y declaraciones, así como del significado de los dibujos encontrados.

A continuación te dejamos las declaraciones que dio la también cantante y pintora para la televisión mexicana, específicamente para las cámaras de Tv Azteca, para que seas tu quien juzgue lo que mostró y puedas entender qué trató de decir a sus seguidores, en medio de esta pandemia por el coronavirus.

“Es un condominio horizontal donde vivo, y hay muchos jardines, y muchos corredores donde caminar y hay un saloncito que da al mar, y allí estuvimos cantando ícaros y mantras, estuvimos en oración y meditación, y al otro día que fuimos a caminar, que siempre camino con mi perrito, una amiga me dijo ‘¿Ya viste lo que hay en la playa?'”

Luego continúa con la explicación: “Entonces vamos y los signos son muy raros, parecen pirámides algunas partes, estuve viendo, estuve medio analizando, no le quiero dar ninguna interpretación, yo no subí esto a mis redes para decir yo vi esto. Y se me hizo muy bello lo que grabé, sin darle una interpretación”.

Y añadió: “Ni me cuestiono quién lo hizo, si vienen de otro planeta, si lo hizo alguien humano, que está medio raro porque no puedes ir a las playas, están cerradas, y hay mucha vigilancia, cada rato está la policía patrullando la playa, y esto fue en la mañana, lo curioso es que el mar de los lados sí entraba completamente entre las rocas, pero donde están los dibujos está como que las olas del mar llegan hasta ahí y bordean el dibujo”.

Además, Lila Deneken comentó: “Eso fue lo que me llamó más que todo la atención, y ¿Po rqué no llega el agua? Es algo inusual, es algo que sucede justamente al otro día de esta meditación global en el mundo y además en estos momentos estamos viviendo, que nos invitan a la reflexión, a replantearnos la vida, la introspección, a comprender tal vez que no estamos solos, que no hay separación, que todo está conectado”.

La artista se encuentra en cuarentena por voluntad propia debido al coronavirus y agregó: “Hay toque de queda de 8 de la noche a 5 de la mañana y procuramos salir lo menos que se puede, están haciendo bastante bien las cosas aquí en Rosarito, de hecho parece que nada más un casa hasta ahorita registrado, todo lo contrario a Tijuana que hay sesenta y pico de casos, entonces pues me siento segura aquí”.