La canalizadora de Ángeles, Geovana Auspuro, sostiene que ya es tiempo de entrar en un estado de espiritualidad contra las enfermedades.

Romper las barreras del miedo es un paso fundamental para que los virus y enfermedades no controlen a los seres humanos.

Realizar una oración científica para perdonar y mantenernos sanos es un método que ayudaría a estar protegidos.

La espiritualidad humana es un estado de conciencia entre los seres humanos, que no sólo se enfoca en la esencia inmaterial, sino también es una aceptación que ayuda a edificar barreras contra virus y enfermedades.

Ante el temor y pánico por la que están pasando los continentes americano y europeo por la proliferación del coronavirus causando miles de infectados y fallecidos, es oportuno que el estado metal y espiritual se funcionen para brindar protección a las personas de virus y enfermedades con la ayuda de Dios y los Ángeles.

Esta fue la predicción de la canalizadora de Ángeles y terapeuta de desarrollo humano en Georgia de los Estados Unidos, Geovana Auspuro.

La vidente latina extendió un llamado a las personas a seguir aplicando a las acciones preventivas contra virus y enfermedades a través de la conciencia y la inteligencia, pero que ya es tiempo de crear una circulo protector desde la fuerza de la espiritualidad con el poder de los Ángeles.

Foto/Captura MH

“Nuestros Ángeles están con nosotros para apoyarnos en este proceso tan dramático que está afectando al mundo. Dios Padre envía la mano a todas esas personas o esos seres angélicos que nos van a sincronizar a estar en un excelente estado de salud”, resaltó la canalizadora de Ángeles.

Rompe las barreras del miedo

Los estudiosos sobre el miedo sostienen que este estado emocional se caracteriza por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro, real o supuesto.

Por lo tanto, la vidente latina enfatizó que es necesario dejar atrás el miedo para no estar en estado de sugestión, es decir, que el mismo controle tus pensamientos, conductas y acciones.

“Hay que ser muy cautelosos cuando estés en estado de sugestión, ya que el mismo absorbe toda tu vibración logrando que el sistema inmunológico disminuya, conllevando al contagio de virus y enfermedades”, detalló Geovana Auspuro.

Para seguir fortaleciendo la parte espiritual, la canalizadora de Ángeles afirma que es muy importante mantener la interacción con la Madre Tierra.

“Porque la Madre Tierra es donde vivimos, es donde nosotros recibimos toda esa energía maravillosa para alinear nuestros chakras que son más fuertes y están alineados con la tierra”, dijo.

Foto: Shutterstock

Oración científica para perdonar y mantenernos sanos

Dios es el eterno perdonador y yo: dices tu nombre, soy una con Dios, consciente de esta verdad.

Perdono de todo corazón a todas aquellas personas que me hayan herido y haya sido esto verdad o imaginario para mí.

Dijo ir el pasado totalmente con todas sus experiencias y ahora vivo libre de resentimientos, celo, envidia y critica.

Ahora, sólo veo lo bello y bueno que hay en mí y en todas las personas.

Dios ya me ha perdonado también, así que esta nueva conciencia de unidad y perdón doy gracias por estar feliz y realizado.

Gracias por esta confianza padre que me haces sentir, a través de mis acciones y las mías propias. AMEN.

Acerca de MundoHispanico.com – sitio web de noticias e información en español.

Mundo Hispánico es la empresa número uno de medios digitales en español en Estados Unidos que opera de forma independiente.

Desde su inicio en Atlanta, Ga. en 1979, MundoHispanico.com, propiedad de Mundo Hispano Digital Network, ha crecido rápidamente. Se ha convertido en el periódico semanal en español más leído en el sureste del país; y en uno de los sitios web de noticias e información en español más grandes de Estados Unidos.

Además de perfilarse como líder en noticias de última hora para la audiencia de habla hispana en Estados Unidos, MundoHispanico.com cuenta con varias plataformas optimizadas para el marketing, como Mundo Dinero, Mundo Motor, Mundo Latina y Mundo Fan, que brindan a nuestro público contenido exclusivo y relevante sobre estos temas que los apasionan.

Mundo Hispánico tiene 8 millones de seguidores en Facebook que interactúan con todas sus plataformas, con noticias de última hora y coberturas de video en vivo de los principales hechos de trascendencia nacional. Encuéntranos en Instagram, Youtube y Twitter.

Mundo Hispánico is America’s #1 Independently Owned Spanish-Language Digital Media Company.

From its start in Atlanta, Ga. in 1979, Mundo Hispano Digital Network’s MundoHispánico.com has quickly grown from the most-read Spanish language weekly newspaper in the Southeast to one of the largest Spanish-language news and information websites in the U.S. In addition to breaking news, MundoHispanico.com’s lifestyle verticals deliver exclusive content on passion topics, such as Entertainment, Food, Automotive, and Sports.

Mundo Hispánico engages 8 million Facebook followers across this portfolio with up-to-the-minute news and live video coverage of major events.