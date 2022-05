Durante su audiencia general semanal, el pontífice afirmó que rezaba por los niños y adultos asesinados y por sus familias. Un atacante de 18 años abrió fuego en una escuela de primaria en la localidad de Uvalde, de mayoría latina, y mató a al menos 19 niños y dos adultos antes de ser abatido por la policía, indicó The Associated Press.

Líderes mundo tiroteo Uvalde: ¿Hora de poner un alto?

El sumo pontífice, aseguró que el Gobierno debería poner un alto a las armas de fuego y el uso que toman a partir del momento que las adquieren cometen actos en contra de la vida humana. Por ello, pidió que haya un compromiso real por parte de las autoridades del país y que la situación no vuelva a ocurrir.

“Es hora de decir ‘basta’ al comercio indiscriminado de armas”, afirmó Francisco, quien pidió un nuevo compromiso “para que tragedias como esta no puedan volver a ocurrir”, indicó The Associated Press. En las nuevas declaraciones, el Papa Francisco destacó su labor y oró por las almas de las víctimas que resultaron afectados por el incidente.