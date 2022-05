YA LO TENÍA PLANEADO. Este martes, una joven influencer aseguró que recibió mensajes por parte de Salvador Ramos -el principal sospechoso del tiroteo en la Elementary School- diciéndole que tenía “un pequeño secreto por compartir”. La joven, aseguró que no tenía contacto con él y que, inclusive, ella no vive en Texas, por lo que le extrañó que se contactara con ella.

Salvador Ramos, tal parece ser que le envió a la joven más mensajes de los esperados. Ella confesó que no tenía ningún vínculo con el sujeto e inclusive, destacó que consideró ser una cuenta aleatoria a quien molestar, debido a que no vive en Texas. La influencer, señaló que le extrañó la comunicación que el joven deseaba tener desesperadamente, informó The Sun.

“Voy a tomar una siesta porque realmente me siento mal, pero cuando me despierte lo haré [refiriéndose a los mensajes]”, contestó la influencer a Ramos en los mensajes a través de Instagram. “Estoy a punto [respondió en la mañana de este martes] Te lo diré antes de las 11”, fue el último mensaje que envió, a lo que respondió la mujer: “Qué. Hola”, sin volver a obtener respuesta.

¿Estaba asustada?

La joven publicó los mensajes que obtuvo del joven, horas después de confirmarse la matanza en la escuela, y todo surgió después de que encontraran la cuenta del chico y vieran la etiqueta hacia su cuenta. La gente comenzó a sospechar que era la novia del presunto tirador, por lo que ella salió a defenderse a través de historias en Instagram.

“YO NO LO CONOZCO Y YO NI SIQUIERA VIVO EN TEXAS.”, escribió la joven a través de historias de Instagram, adjuntando la captura de una usuaria que le dice que la gente está identificándola como la novia del presunto tirador. “Él es un extraño, y yo no sé nada sobre él. Me etiquetó en un post con sus armas. Lo siento mucho por las víctimas y los familiares de las víctimas, realmente no sé que decir.”, contestó.