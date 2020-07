De acuerdo con el libro de la sobrina de Trump, el mandatario estadounidense habría pagado para que le hicieran examen de admisión

El polémico libro ha vendido casi un millón de ejemplares solo en pedidos anticipados

En la publicación, MaRY Trump revela que el presidente habría pagado a un amigo para que le hiciera el examen de admisión universitaria

Las mordaces memorias de Mary L. Trump sobre su tío, el presidente Donald Trump, han alcanzado casi un millón de ventas solo en pedidos anticipados, de acuerdo con The Associated Press.

La editorial Simon & Schuster anunció el jueves que “Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man” “Demasiado, pero nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo”) de Mary Trump había vendido un récord de la compañía de 950,000 copias en ediciones combinadas de impresión, digital y audio a partir de su fecha de venta, a principios de esta semana.

“Para cuando se publique este libro, cientos de miles de vidas estadounidenses habrán sido sacrificadas en el altar de la arrogancia y la ignorancia deliberada de Donald. Si se le concede un segundo mandato, sería el final de la democracia estadounidense “, escribió la sobrina del mandatario en el polémico libro.

En sus memorias, Mary Trump, que está alejada de su tío, revela distintos secretos del mandatario estadounidense, entre ellos alega que el presidente le pagó a un amigo cercano para que tomara el examen del SAT en su lugar, de acuerdo con News Center Maine.

El SAT es un examen estandar que se usa para la admisión universitaria en Estados Unidos.

Mary Trump relata que Maryanne, la hermana mayor del presidente, hacía las tareas por él pero que no se había atrevido a realizar el examen universitario. Mary escribe que la su tía temía que su promedio de notas le impidiera al mandatario entrar a la universidad y que esto “hundiría sus esfuerzos para ser aceptado”.

“Para cubrir sus apuestas, reclutó a Joe Shapiro, un niño inteligente con reputación de ser muy bueno en los exámenes, para tomar su prueba de SAT por él”, escribe, y agrega que “Donald, que nunca careció de fondos, pagó bien a su amigo”.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Matthews, calificó la acusación como “completamente falsa”.

Otro libro anti-Trump de Simon & Schuster, “La habitación donde sucedió”, del ex asesor de seguridad nacional John Bolton, vendió casi 800,000 copias en su primera semana cuando se lanzó el mes pasado.

El presidente Trump y sus aliados intentaron evitar que tanto el libro de Bolton como el de Mary Trump fuesen publicados, alegando que Bolton había revelado información clasificada y que Mary había violado un acuerdo de confidencialidad. Los jueces en cada caso negaron las solicitudes de medidas cautelares.

En una entrevista exclusiva en la cadena estadounidense ABC, en la que habló de su libro, Mary Trump dijo que creía que su tío debería dimitir del cargo.

El texto retrata al actual presidente de EE.UU. como un narcisista sin principios que adoptó el engaño como “modo de vida” tras quedar traumatizado por su padre.

