Luego de que se publicó que el narcotraficante Jesús El Rey Zambada y la Chapo diputada no se encuentra nbajo la custodia de la Oficina de Prisiones Federales de Estados Unidos (FBP, por sus siglas en inglés) y habrían sido liberados en una fecha no definida, un funcionario de EE.UU. reveló toda la verdad.

De acuerdo con información publicada por el reportero de The New York Times, Alan Feuer, a través de su cuenta de Twitter en donde ironizó sobre los beneficios que habría obtenido el narcotraficante que participó como testigo protegido en el juicio en contra de Joaquín El Chapo Guzmán.

There are legitimate reasons to be secretive about cooperating witnesses. But it damages the credibility of even the best law enforcement efforts when there is no way to know what deals are being struck with them.

When there is no transparency, there can be no accountability.

