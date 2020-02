Los impulsores de un proyecto de ley que busca que todos los jóvenes graduados de escuelas de Georgia paguen matrícula universitaria como residentes del estado, incluyendo a los inmigrantes indocumentados, manifestaron su optimismo de que la iniciativa prospere en la legislatura estatal.

HB 896 has been filed to provide all Georgia high school graduates with in-state tuition! In order to improve Georgia’s work force and guarantee a more educated Georgia

La propuesta HB 896 fue presentada en la Cámara de Representantes de Georgia por un grupo de cinco legisladores demócratas y ya cuenta con apoyo de republicanos, dijo a Efe Brenda López, copatrocinadora de la medida.

“Hay interés entre los legisladores republicanos para apoyar este tipo de propuestas. Hemos tenido ya varias conversaciones con ellos”, declaró la representante estatal demócrata, quien hizo hincapié en la necesidad de que la comunidad se involucre y apoye el proyecto de ley.

Extending In-State Tuition to “Dreamers” Creates Opportunity for Georgia https://t.co/xgmI4PxxnP via @gabudget

Actualmente, los estudiantes indocumentados y beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) en Georgia deben pagar matrículas como si fueran residentes fuera del estado o internacionales, lo que imposibilita a muchos jóvenes sin papeles estudiar una carrera universitaria.

De ser aprobada la medida, todos los estudiantes que cumplan los requisitos podrán obtener la matrícula como residentes de Georgia.

Join me to advocate for in state tuition regardless of immigration status for all Georgia high school graduates.

Sign-up to advocate for HB 896: https://t.co/obECpgrK93

*** This picture is my attempt at a mean face *** #votebrendalopez #GA7 #RealProgressiveWork #RealGrassroots pic.twitter.com/GaJmdoadmo

— Brenda for Congress (@VoteBrendaLopez) February 7, 2020