Consulado mexicano en Atlanta ofrece financiamiento para quienes no tienen dinero para renovar el DACA

El cónsul Javier Díaz de León convoca a presentar las solicitudes para acceder a la ayuda financiera

La representación mexicana en Georgia ofrece además asesoría legal para completar los formularios en materia migratoria ante las autoridades de Estados Unidos

Los jóvenes DACA mexicanos no han renovado el programa no sólo por desidia sino por otro tipo de factores, incluyendo el económico, pues su renovación implica un costo de 495 dólares y a veces la gente no sabe que hay disponibles recursos del consulado mexicano para apoyar a la gente con financiamiento para cubrir esas cuotas.

Las representaciones diplomáticas de México cuentan con esos recursos, afirmó el cónsul general de México en Atlanta, Javier Diaz de León.

Durante un Facebook Live organizado por Mundo Hispánico para aclarar las dudas de los mexicanos sobre el programa DACA, moderado por Elie Dib Callazo, el diplomático aseguró que toda la red consular mexicana en Estados Unidos (que abarca 51 consulados y es la mayor de un país en otro) cuenta con esos fondos “para apoyar de manera financiera a nuestros jóvenes DACAs mexicanos”.

Acerca de lo que deben hacer los interesados en acceder a esos apoyos, recomendó que se acerquen al consulado más cercano y presenten algún documento que pruebe su nacionalidad mexicana, así como una identificación. Tendrán una entrevista con el personal consular “porque tenemos que evaluar la situación socioeconómica de cada quien, ya que los recursos son limitados a las personas cuya situación socioeconómica lo justifique”.

Detalló que el respaldo económico sólo está disponible para las personas de nacionalidad mexicana.

El diplomático recomendó a los interesados bajar la Aplicación miconsulmex, disponible para Adroid e iOS. “Es gratuita y allí meten sus datos, dónde viven y se les dirá cuál es el consulado mexicano más cercano. Tenemos ventanillas de educación, sobre salud, ahora la Semana Binacional de Salud Preventiva, talleres… Es importante que estemos debidamente informados, porque la información nos empodera y nos evita caer en manos de personas que se aprovechan de nosotros”.

La moderadora recordó que el 28 de junio de este año la Suprema Corte de Estados Unidos anunció que revisaría la constitucionalidad de este programa- “Queremos saber los beneficios que podrían obtener los ciudadanos mexicanos a propósito de este anuncio, qué tiene que hacer la gente”.



El cónsul dijo que es importante hablar de DACA sobre todo porque la discusión, el “ruido” que sale de Washington ha generado incertidumbre. “El programa está vigente, no se ha suspendido. El gobierno dijo que no iba a ser posible recibir solicitudes para ingresar a DACA por vez primera. Si una persona no tiene daca, en este momento el gobierno estadounidense no acepta nuevos miembros. Eso es lo primero que debe aclararse”, precisó el cónsul Díaz de León.

Sin embargo, quienes tienen un DACA vigente posible renovarlo, añadió. Mucha gente no está consciente de ello y nosotros recomendamos que lo haga lo más pronto posible.

Sobre el tiempo para renovarlo que el consulado recomienda, detalló que lo ideal es hacerlo entre los 120 y 150 días antes del vencimiento, toda vez que el trámite abarca unos 40 días de posicionamiento. “La idea es renovarlo y que en ningún momento venza y los deje en una situación desamparada”, apuntó.