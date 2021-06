El expresidente Donald Trump hará visita a la frontera y estará acompañado de legisladores republicanos

Washington 23 jun (EFE News).- Una docena de legisladores republicanos se sumarán la semana próxima a una visita que el expresidente Donald Trump hará a la frontera con México, indicaron hoy miércoles fuentes políticas. “El presidente Trump pasó cuatro años reparando la frontera”, dijo en un comunicado el representante Jim Banks, de Indiana. “Pero el Gobierno de (el presidente Joe) Biden ha vuelto a quebrantarla y ahora experimentamos la crisis fronteriza más grave de nuestra historia”.

El anuncio de los republicanos sigue a la confirmación de que la vicepresidenta Kamala Harris visitará el viernes la localidad de El Paso (Texas), en la frontera con México, después de recibir numerosas críticas de la oposición republicana por no haberse desplazado a la zona limítrofe. Harris viajará a El Paso junto al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, confirmó su oficina después de que el diario Politico y otros medios adelantaran la noticia.

Trump acepta invitación

A mediados de mes Trump anunció que había aceptado una invitación del gobernador de Texas, Greg Abbott para visitar la región, y en un comunicado sostuvo que “Biden y Harris han entregado el control de nuestra frontera a los traficantes de drogas, criminales y coyotes”. Banks, quien preside el Comité Republicano de Estudios, dijo que su grupo “ha hecho de la continuación del legado de Trump en materia de inmigración su prioridad en esta legislatura”.

“Iremos a la frontera con Trump para explicar cómo podemos poner fin a este bochorno nacional”, añadió. En el anuncio de su postulación presidencial en 2015, Trump calificó a los mexicanos como asesinos, violadores y traficantes de drogas, y a lo largo de sus cuatro años de mandato (2017-2021) abundó en una retórica antiinmigrante y llevó a cabo cientos de miles de deportaciones. Trump propuso asimismo la construcción de una muralla a lo largo de los 3.200 kilómetros de frontera de Estados Unidos con México, y aunque ese proyecto no pasó de obras en unos 750 kilómetros, ha sido consigna repetida de los seguidores del expresidente. Este miércoles Trump no tardó en reaccionar a la noticia de la visita de Harris, al opinar en un comunicado que la vicepresidenta “nunca habría ido” a la frontera si no fuera porque él también tenía planes de ir. EFE News