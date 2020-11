Legisladores republicanos de Michigan dicen que no hay razones para dudar de la victoria de Biden en el estado

Este viernes por la tarde se llevó a cabo una reunión en la Casa Blanca entre el presidente Trump, sus abogados y los legisladores republicanos del estado de Michigan a fin de discutir los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre que dan como ganador a Joe Bien en dicho estado.

Según indica The Associated Press, tras la reunión con Trump, los legisladores republicanos de Michigan dijeron que no conocían ninguna información que pudiera cambiar la victoria de Biden en el estado.

Esto ocurre justo cuando Trump presiona para cambiar los resultados en estados donde ya se dio como ganador al demócrata.

Horas antes, Mike Shirkey, líder de la mayoría del Senado estatal, y otros legisladores republicanos fueron recibidos en el Aeropuerto Nacional Reagan de Washington D.C. por manifestantes.

Entre las consignas se escuchaba decir “certifique el voto” y entre sus carteles se podía leer “vergüenza”, reseñó nbc news.

Biden habría ganado en el estado de Michigan por casi 160,000 votos al actual presidente Donald Trump.