La actriz y cantante costarricense deja con la boca abierta a sus seguidores

Maribel Guardia, a sus 60 años de edad, es atacada, pero no se queda callada

“En casa porque la gente de la tercera edad si se muere por COVID-19”, le dicen

Una vez más lo vuelve a hacer. A pesar de que Maribel Guardia, a sus 60 años de edad, subió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram en la que luce espectacular con leggins apretaditos, al más puro estilo de JLo, usuarios la atacan, pero con lo que no contaban es que ella no se quedaría callada y respondería.

La actriz y cantante costarricense compartió una imagen en la que se ve que está en lo que parece ser su gimnasio personal en casa, luciendo una figura de infarto que es el sueño de muchos de sus seguidores: “#ejercicio #gymmotivation #yomequedoencasa #besos y #bendiciones #dulcessueños. LQM (Los Quiero Mucho)”.

Las reacciones de los usuarios no tardaron en llegar luego de ver esta selfie. Un internauta no quiso quedarse con las ganas y expresó: “En casa porque la gente de la tercera edad si se muere por COVID-19, jajajaa”, a lo que Maribel Guardia le respondió de inmediato: “Y los amargados también. Así que cuídate”, además de mandarle besos.

Por otra parte, internautas también expresaron su opinión en la cuenta oficial de Instagram de “Suelta la sopa”, donde la imagen de Maribel Guardia, la cual causó gran revuelo, está cerca de llegar a los 10 mil likes.

“Jajaja, que respeten”, “Pero hay que aceptar la edad, a pesar de que ella se conserva bien, a pesar de sus cirugías”, “Si tiene cirugías, pues no se le notan como a la Ninel Conde”, “Si tiene cirugías, ve cuando tuvo a su hijo y vela ahora”.

Otro seguidor de la cuenta quiso dar un comentario dirigido a la actriz y cantante costarricense: “No se debe enojar, es la verdad, ella es de la tercera edad. Lo primero es aceptarlo, y en su respuesta, se refleja una negación a su realidad. Igual se le admira”.

Otras personas coincidieron en el punto anterior: “Si ya es de la tercera edad y todos llegaremos ahí, no debe de molestarse!!! Que se vea bien no tiene que ver con la edad!!!”, “Exacto, no entiendo el enojo, o sea, no reconocen ni aceptan su edad”.

Alguien más recordó el look que usaba Maribel Guardia en su juventud: “Los 80′ llamaron y pidieron que Maribel les devuelva el flequillo con todo y peinado”, mientras que alguien más se expresó de la siguiente manera: “Se ve muy bien, pero tiene sus añitos, no es ninguna jovencita, yo quisiera llegar así”.

Por último, una seguidora tampoco quiso quedarse callada: “¿Intentan destruir a Maribel? ¿Por qué lo toman así? Señores, tenemos que aceptar nuestra edad, poner los pies en la tierra, porque más que se hagan en el rostro, en el cuerpo, no se puede tapar el tiempo, nos marchitamos y punto”.

La misma usuaria prosigue: “Los años pasan, pesan y pisan, es ley de vida y ella fue joven, ya fue de la segunda edad y está en la tercera. No se puede poner brava, todos vamos para allá”.