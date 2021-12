Los padres trabajadores son nuestros héroes. Ya que el 16 de septiembre es el Día de los Padres Trabajadores, estamos celebrando las lecciones que estas mamis y papis les dejan a sus hijos. Varios estudios han demostrado que los hijos de padres trabajadores salen mejor en la escuela, tienen más éxito en sus carreras y una satisfacción profesional alta. ¿Quién no quiere eso para sus hijos?

La co-presentadora de Home and Family del Hallmark Channel, Cristina Ferrare, le dice a Working Parents Magazine: “Mi esposo trabaja y yo trabajo. Pero tomo trabajos que me permiten balancear la vida familiar y el trabajo. Esto a veces significó aceptar esos trabajos de televisión en los que ocasionalmente podía llevar a mis hijos conmigo al set.” Ahora, no estamos aquí para empezar a discutir si es mejor quedarse en casa o trabajar, pero en honor a este día, te damos 12 lecciones de vida que los niños aprenden de sus padres trabajadores.

1. Organiza tu tiempo

Como ya sabes, ser un padre trabajador significa equilibrar a los niños, las tareas del hogar, tu empleo, tu esposo, el cuidado de los niños y mucho más. Rápidamente te vuelves súper eficiente y organizada con tu tiempo, algo que tus hijos aprenden de ti al verte durante tu vida diaria.

2. ¡Lecciones de igualdad!

De acuerdo a HealthyChildren.org, “Cuando ambos padres trabajan, hay un potencial para una igualdad más grande en los roles de esposo y esposa. Dependiendo de la naturaleza de los trabajos de los padres, así como los valores familiares, los padres pueden asumir más responsabilidad en el cuidado de los hijos y las labores del hogar de lo que es tradicional.” ¡Nos encanta como suena eso!