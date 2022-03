Aparece polémica foto de la novia de Oscar de la Hoya.

Posan junto a Marc Anthony y Miss Paraguay.

Le dicen ‘muñeca inflable’ a Holly Sonders.

Novia Oscar de Hoya. Desde que Oscar de la Hoya anunció su nuevo romance con Holly Sonders las críticas le han llovido por donde quiera, pues parece que en vez de que se alegraran del nuevo romance del ex boxeador fue una de las peores decisiones que el ex pugilista habría tomado en su vida.

Pese a las constantes críticas que ha estado recibiendo a través de redes sociales, el ex boxeador mexicano-estadounidense, Óscar de la Hoya, aparece disfrutando de la compañía de su nueva novia a través de las redes sociales dejando en claro que las opiniones del público están de más.

Deja de lado las críticas y presume su nuevo amor con orgullo

Fue en el mes de octubre del 2021 cuando se dio a conocer a través de redes sociales que el promotor y boxeador Óscar de la Hoya había sido captado con una misteriosa mujer durante un evento de boxeo. Y es que, a pesar de que en ese momento se desconocía el nombre de la nueva conquista del artista, días después se revelaría que se trata de la conductora y ex golfista estadounidense Holly Sonders.

Desde entonces las críticas le han llovido como diluvio, pues para muchos de sus seguidores la ex golfista tiene la apariencia masculina, desde que la presentó mediante las redes sociales los internautas no han dejado de escribir en cada una de las fotografías que no luce nada femenina.