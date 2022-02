Cuando termino con la protagonista de ‘Amigos por siempre’, Nodal se ha centrado en diversas problemáticas, una de ellas la supuesta reconciliación con su ex novia María Fernanda y anterior a eso las presuntas infidelidades que le realizó a Belinda, por lo que él afirmó que jamás la engañó y que nunca tuvo contacto con Marifer.

Christian Nodal aparece enamorado. Desde que el cantante de regional mexicano anunció su decisión de darle fin a la relación amorosa que mantuvo con Belinda por un año y medio, se han desatado diversas especulaciones y por ende polémicas que han puesto en el ojo del huracán al intérprete de ‘Ya no somos ni seremos’, tema que también ha causado controversia en redes.

En el clip se puede observar que una mujer está arriba del escenario y sin dudarlo Nodal la abrazó con fuerza y le cantó a la vista de todos los asistentes de su presentación, y es que como no ser así cuando se trata de una abuelita que llega a robarse el corazón de muchos, así es, la misteriosa mujer es una persona de la tercera edad. Archivado como: Christian Nodal aparece enamorado.

No se asusten, hasta el momento el cantante de regional mexicano no ha anunciado ni dado a conocer que esté flechado por alguna chica de su rango de edad así que tranquilos que todos los apapachos y cariños se los llevó una mujer ya mayor, lo cual ocasionó que Nodal se ganara más los gritos y aplausos del público.

De inmediato la publicación de Chamonic se llenó de comentarios hacía Nodal, “Desde que dejó su relación con la Beli su cara es otra”, “Awww con esto ya me enamore de el más, que lindo”, “Que bonito se me enchino la piel”, “Por eso tiene el éxito que tiene porque todo lo hace con pasión y para el público”, “Hermoso gesto”, “Que divina la abuelita como lo ve”, “Que lindo muchacho”, se puede leer en redes. Archivado como: Christian Nodal aparece enamorado. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ .

No se duda que muchas de las fieles y grandes admiradoras del intérprete mexicano desearían estar en el lugar de la abuelita, para muchos de los internautas al momento de ver el video les pareció un buen gesto por parte de Christian el haber compartido el escenario con la mujer y lo más impresionante es que ¡se sabe las canciones de Nodal!

Cabe señalar que actualmente se encuentran limitados los comentarios, quizá la cuenta de Chamonic únicamente se quería quedar con los escritos más bonitos que le dejaron a Christian y evitar que fuera atacado por las personas que no son tan grandes admiradores del cantante mexicano.

De acuerdo con el diario de El Salvador los asistentes no pararon de mostrar su gran euforia ante la presentación de Christian Nodal, pues le llovían aplausos y gritos que con gran entusiasmo sus seguidores se mostraban completamente contentos de poder presenciar su tour. Archivado como: Christian Nodal aparece enamorado.

El concierto que ofreció en El Salvador fue parte de ‘El Forajido Tour’ mismo que abrió al ritmo de la canción ‘Se me olvidó’ mientras que sus grandes admiradores iluminaban el lugar con las linternas de sus celulares, de acuerdo con el diario local su presentación inició un poco antes de las 11 de la noche este viernes.

Nodal recibió el premio ‘Artista Del Año Regional Mexicano’

Y es que los éxitos llegan de poco en poco a la vida de Christian Nodal, pues también parte de él se lo debe a sus fanáticos, quienes lo aclamaron y no dudaron en mostrarle su apoyo durante la ceremonia de los ‘Premios Lo Nuestro 2022’. Dicho evento se llevó a cabo en Miami, Florida. Y el intérprete de ‘La Sinvergüenza’, se llevó el premio como ‘Artista Del Año Regional Mexicano’.

En esta ocasión no hubo quien le dijera que no se presentara a la entrega de los premios, pues cuando fue la entrega de los Grammy Belinda no dejó que Christian asistiera porque ahí estaría presente Ángela Aguilar, así que Nodal se perdió la gran oportunidad de obtener su reconocimiento por la canción ‘Dime como quieres’, pero este año sí pudo recibirlo personalmente y se mostró totalmente orgulloso y feliz. Archivado como: Christian Nodal aparece enamorado.