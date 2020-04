La actriz y cantante mexicana asusta a sus seguidores

Laura Flores se deja ver al natural

“Esta cuarentena sí que ha mostrado la realidad”, le dicen

Vaya sorpresa fue la que se llevaron los seguidores de la actriz y cantante mexicana Laura Flores, quienes se asustaron al verla al natural a medio terminar en pleno proceso de embellecimiento.

A través de una publicación que está disponible en la cuenta oficial de Instagram de Suelta la sopa, y que hasta el momento está cerca de llegar a las 150 mil reproducciones, Laura Flores expresó lo siguiente:

“Soy más bonita que ninguna. ¿Qué tal? Esto de la cuarentena ha hecho que me tenga que pintar el pelo. Siempre me lo pinto yo sola, pero ahora, la verdad, me había dado mucha flojera, y traía unas canas, o sea ya, en Sara García, en abuelita de México”.

La actriz y cantante mexicana, de 56 años de edad, confesó que también se pinta las cejas y que ahorita se ve como malévola, soltando una sonora carcajada y después decir: “Lo que hace uno con tal de verse linda. Aquí estoy esperando a que esto tenga el tiempo que necesita para poderme lavar el pelo. Así las cosas, en cuarentena, pintándome el pelo”.

De inmediato, los seguidores de Laura Flores reaccionaron a esta publicación: “Esta cuarentena si que ha mostrado la realidad”, “Pero esa es la abuela Laura Flores”, “Dios mío, los años pesan”, “Laurita, por favor, termina de maquillarte”, “Esas cirugías ya no están haciendo efecto”, “¿Pero qué necesidad?”.

Cuando parecía que todo terminaría ahí, la actriz y cantante mexicana, quien está casada con Matthew Flannery, siguió recibiendo comentarios de parte de los internautas, quienes mostraron su sorpresa al verla al natural:

“La cuarentena está haciendo que seamos más natural”, “Ay, Dios mío, eso se ve catastrófico”, “Lo que si, hay que darle crédito al maquillaje”, “Qus susto, oh Dios mío”, “Laura, pero no están parejas las cejas”.

Por su parte, una internauta mandó un contundente mensaje con dedicatoria a Laura Flores: “Wow, pero que vieja se ha puesto. La verdad que esta cuarentena ha logrado ver las personas tal como son”.

“Hoy si las conocemos como son!!! No con tanto maquillaje!!!”, “Claro está que ningún artista no es nada sin su producción de belleza y maquillaje que les hacen en televisión”, “Aja, dime, a ver, seguro tiene más de 50, tatarabuela puede ser usted ya”, “Esa cirugía de la cara la mató. Yo no la conocía. Se parece a La Chupitos”, “Ahora anda imitando a la Venenosa con ‘soy muy bonita'”, expresaron otros usuarios.

Una seguidora de esta cuenta de Instagram quiso hacer una broma luego de ver a la actriz y cantante mexicana Laura Flores al natural: “Te muestras como eres, de 90 años, tranquila, te entendemos”.

“La verdad que el maquillaje hace maravillas”, “Te pareces a Tronchatoro, en serio que si”, “Dios mío, ¿qué le pasó?”, “Ahora si que te safaste más”, “Oh, Dios mío, se parece a Cristian Castro”, “Mujeres hermosas dañan rostro y facciones con esas cirugías”, “Se dañó la cara con los benditos arreglitos y así hay muchas con un lado más alto que otros”.