Tras ser acusada de fraude fiscal, Laura Bozzo por fin da la cara

La conductora peruana compartió varias publicaciones en sus redes sociales

Asegura que volverá a la televisión más fuerte que nunca Fue en agosto pasado que a la conductora peruana Laura Bozzo, recordada por sus programas como Laura en América, Laura sin censura y Laura de Todos, entre otros, se le acusó de haber cometido un presunto delito fiscal, incluso se informó que la Interpol la estaría buscando, pero ahora, más de 3 meses después, por fin da la cara. A principios de este mes, la también abogada había dado “señales de vida” cambiando la foto de perfil en sus redes sociales, donde incluyó la imagen de una Virgen de Guadalupe que aún permanece ahí, además de haber subido una foto acompañada de sus padres, a quienes les dedicó un emotivo mensaje, que posteriormente borró. “He soportado todo tipo de insultos”: Laura Bozzo A través de su cuenta oficial de Twitter, donde está cerca de llegar a los 800 mil seguidores, Laura Bozzo fijó hoy un tweet que dice lo siguiente: “Comunicado: el día de hoy fuimos notificados de la suspensión definitiva de mi orden de captura por haber cumplido con los requisitos impuestos por el juez, me apersoné al juzgado y se pagó lo solicitado, muy agradecida con el Dr. Diego Ruiz Durán y su equipo”. Pero eso no sería todo, ya que en otro mensaje reveló que próximamente dará una conferencia de prensa donde hablará respecto a este tema “con las pruebas del caso”, además de que le dará una exclusiva al periodista Ciro Gómez Leyva: “He soportado todo tipo de insultos, se han dicho mentiras, pero la verdad siempre sale a la luz. Bendiciones y confío en la justicia de mi país”.

La conductora peruana anticipaba “una semana de victorias” En una imagen que no hizo mucho ruido y que subió hace apenas una semana, Laura Bozzo mandaba bendiciones a sus seguidores y adelantaba que contaría toda su verdad en exclusiva: “Es lunes y si la semana pasada fue una semana de luchas, en el nombre de Dios, esta será una semana de victorias”. En esta ocasión, las burlas de parte de los usuarios quedaron en el olvido y los buenos deseos fueron los que predominaron: “¡Mucho ánimo! Todo estará bien. Espero que pronto estés de regreso en la televisión”, “Vamos leona, tú puedes salir de todo eso”, “Échale ganas, Laura, eres una ching…”, “Bendiciones, te quiero y te extraño”.

“En los últimos años me desvié de ese camino” Hace apenas unas horas, Laura Bozzo sorprendió a sus seguidores al compartir una serie de imágenes acompañadas de un largo texto en el que podría decirse que prácticamente se desahogó tras las acusaciones que recibió en agosto pasado. Habrá qué esperar si la conductora peruana las conserva en sus redes sociales o las borra como anteriormente lo hizo con la fotografía de sus padres. “Cuando me levanto deprimida y no quiero salir de la cama con todo lo que me tocó sufrir, me acuerdo de las brigadas de Laura recorriendo Mexico a los lugares más humildes y remotos donde les equipábamos salones de cómputo para los jóvenes, esa es mi felicidad, y en Perú dos mil comedores populares y tantas operaciones, mi recuerdo más hermoso cuando operamos a las siamesas y hoy son niñas felices, el amor se demuestra con obras”.

Laura Bozzo asegura que regresará “con todo” a su programa de televisión En este mismo mensaje, que a la fecha tiene más de 6 mil likes y que provocó todo tipo de reacciones entre los interanutas, Laura Bozzo confesó que en los últimos años se desvió del camino que estaba llevando a cabo, pero que estos meses le enseñaron que esa es su misión. “Aprendí que cuando me muera eso es lo único que me llevaré, por eso regresaré con todo con mi programa y me dedicaré con todo a retomar esa ayuda, le agradezco a Dios por mostrarme mis errores, pero estoy viva y volveré con todo. Los amo y extraño”, expresó la presentadora de televisión.

Los buenos deseos se hacen presentes No pasó mucho tiempo para que admiradores de la conductora peruana le expresaron su apoyo: “Te amamos y apoyamos, querida Laura!!! Eres una guerrera!!! Ánimo, lo mejor está por venir”, “Fuerza mi querida Laura, eres fuerte y valiente, no decaigas nunca, saldrás de ésta como siempre”. “Mucho ánimo Laura, digan lo que digan, tú sigue adelante con lo que más te gusta y punto”, “Laura, eres única, Dios contigo siempre”, “Laurita!!! Qué bueno saber que está bien y extraña a su público que tanto la quiere. Que Dios la cuide y guíe en su diario vivir”, “Abrazos a la distancia”, expresaron algunos internautas.

¿Quién es Laura Bozzo? Nacida el 19 de agosto de 1952 en Lima, Perú, Laura Cecilia Bozzo Rotondo, mejor conocida como Laura Bozzo, es una presentadora de televisión y abogada peruana, naturalizada mexicana e italiana. Incursionó en la conducción de televisión con el programa de corte feminista Las mujeres tienen la palabra, de RBC Televisión en 1994, que poco después se convirtió en un programa político de entrevistas. En este programa, se manifestó en contra del régimen del entonces presidente Alberto Fujimori. Laura Bozzo también mostró simpatía por la candidatura presidencial de Ricardo Belmont por el movimiento OBRAS para los comicios de 1995 en Perú. En 1996, Las mujeres tienen la palabra fue levantado del aire y pasó a conducir un pequeño programa de entrevistas de todo corte.

La fama le llegó con Laura en América El programa que llevó a Laura Bozzo a la internacionalización fue Laura en América, que fue adquirido por la cadena Telemundo para su retransmisión en el exterior. En julio de 2002, la justicia peruana ordenó su arresto domiciliario, pues era acusada de haber estado vinculada al régimen de Alberto Fujimori y de haber recibido dinero de Vladimiro Montesinos. La conductora fijó su domicilio en el estudio de television, desde el cual grabó programas para ser transmitidos en el exterior por Telemundo. El programa cambió de nombre a Laura y con este, ganó gran popularidad en el extranjero, específicamente en los sectores sociales más deprimidos y con menos acceso a la educación formal; sin embargo, fue considerado por la audiencia de otros sectores como un show ofensivo. También, recibió críticas como la de la presentadora cubana Cristina Saralegui y su competidora y compatriota Mónica Zevallos, presentadora en la televisión peruana.

Laura Bozzo por fin da la cara “Gracias a Dios por haberme dado la fuerza para resistir esta prueba tan dolorosa, pero aquí estoy más fuerte que nunca, los amo”, dijo Laura Bozzo en su publicación más reciente disponible en su cuenta oficial de Instagram, donde por fin da la cara tras ser acusada de presunto delito fiscal. “Antes que nada decirles que los he extrañado con toda mi alma. He pasado por momentos tan dolorosos, ni se pueden imaginar, pero gracias a Dios el día de hoy ya salió la resolución de suspensión definitiva de mi orden de captura luego de haber cumplido con los requisitos impuestos por el Juez”, expresó la conductora peruana, pero aún faltaría más.

La conductora peruana asegura que ya pagó En este mismo video, la conductora peruana comentó que dentro de los requisitos impuestos por el Juez se encuentra el haberse “apersonado” en el juzgado, así como de haber pagado la suma que se le impuso: “Gracias a la justicia mexicana, gracias a mi abogado adorado Diego Ruiz Durán que ha estado conmigo en todo momento”. “Cualquier aclaración sobre todo este tema, del que se han dicho las mentiras más grandes del mundo, las vamos a aclarar con pruebas porque así me gusta a mí que soy abogada, con pruebas, ‘papelito manda’, y vamos a demostrar toda esa campaña difamatoria en contra de mí”, compartió la señorita Laura.

Promete de nueva cuenta que volverá a la televisión Para terminar con este video, la conductora peruana Laura Bozzo prometió que regresará a la televisión, pero con su programa original, Laura en América, solo que “modernizado” y con todo lo que se puede incluir de las diferentes redes sociales. La también abogada se despediría de la siguiente manera: “Yo no soy una estrella de televisión, yo soy una persona cercana a la gente, que ama y ayuda y es lo único que se va a llevar más adelante. Ustedes, tanto los que me quieren como los que no me quieren, son la razón de mi vida, así se los digo, los que me dan la fuerza para combatir esa depresión que he sufrido toda mi vida. Aquí estoy, más fuerte que nunca y todas las dudas vamos a aclararlas”, finalizó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).