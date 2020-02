Autoridades forenses del condado de Riverside, en el sur de California, revelaron este miércoles los nombres de tres hispanos asesinados estilo ejecución que fueron dejados sobre una tumba del cementerio de la ciudad de Perris, reseñó la agencia Efe.

Las víctimas fueron identificadas como Jaime Covarrubias Espíndola, de 50 años; José María Aguilar-Espejel, de 38 años, y Rodrigo Aguilar-Espejel, del que no se especificó su edad. Los tres serían residentes del área.

Los cuerpos fueron hallados el pasado lunes después que una llamada al servicio de emergencia de la policía notificara que habían tres hombres sobre una tumba en el cementerio de la ciudad, ubicada a unas 71 millas (112 kilómetros) al este de Los Ángeles.

El jefe del Departamento del Alguacil de Riverside, Chad Bianco, dijo a medios locales que las primeras investigaciones revelaron que el triple asesinato se realizó entre la noche del domingo y la madrugada del lunes.

Bianco dijo que los residentes habituales de Perris no deberían preocuparse por su seguridad puesto que varias personas han estado intranquilas al pensar que podría tratarse de un supuesto asesino en serie. “Tres personas asesinadas al mismo tiempo: ese era un mensaje para algo, ya sea para otra persona o para ellos mismos”, advirtió.

En ese sentido Bianco dijo que las víctimas fueron atacadas en lo que parecía ser un “asesinato por encargo o ejecución”.

El periódico Press-Enterprise reportó que la tumba donde se cree que se encontraron los tres cuerpos encontrados pertenece a Uver Hernández Castañeda, quien según el rotativo fue asesinado en México en diciembre de 2019 en un ataque presuntamente relacionado con el crimen organizado.

La Oficina del Alguacil aseguró que continúa investigando las muertes, y pidieron colaboración del público para dar información que pueda conducir al arresto de los culpables.

Para ver la rueda de prensa ofrecida por Bianco pulse aquí.

