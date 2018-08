Francisca Lachapel derrochó sencillez y carisma en una de las recientes publicaciones que compartió en su cuenta de Instagram, donde se mostró disfrutando de un helado, sin una gota de maquillaje y con una sonrisa radiante.

“Ni me pidan. ¡No le pienso dar ni un poquito a nadie!”, escribió la presentadora de ‘Despierta América’, haciendo gala de su característico buen humor, al pie de la imagen, que acumuló 30,000 ‘me gusta’ y cientos de comentarios.

Tras ver a la dominicana sin ningún tipo de adornos ni artificios, sus seguidores cayeron rendidos a sus pies y expresaron los elogios más cariñosos: “Te adoro sin maquillaje”; “muy linda sin maquillaje eres”; “te ves hermosa sin maquillaje”; “qué bella sin makeup”; “a lo natural. No make up on. No como otras que dicen sin pintura pero tienen en los ojos y cejas y pestañas postizas”; “te ves muy bien así natural”; “Wow, qué diferente te ves sin maquillaje, te ves bien bonita”, escribieron algunos en el post.

Sin embargo, como suele suceder en las redes sociales, no faltaron quienes se limitaron a criticar a la ex reina de belleza por mostrarse al natural: “píntate mejor un poco… así asustas, disculpa pero es mejor con algo de colorcito”; “sin maquillaje sí te ves fea”; “pero esa no sé cómo ganó, si es feita”; “nunca había visto una reina de belleza tan fea”, cuestionaron varios usuarios.

Pero, como era de esperarse, los fieles fanáticos de Francisca Lachapel salieron de inmediato en su defensa: “Las críticas siempre vienen de personas frustradas e inseguras”; “no hagas caso a comentarios negativos de personas tan tóxicas. Con maquillaje te ves bella, pero sin él pienso que luces espectacularmente hermosa”.