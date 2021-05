Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar, y la mayoría no fueron favorecedores para Francisca Lachapel: “Igual, es que ella ha sido todo un drama con ese embarazo, en vez de disfrutarlo, esta es preocupada si se engordo o si las axilas se le pusieron oscuras, no que va con esa mujer”.

“Creo que es importante que comparta con ustedes cómo me siento. Voy a tocar un tema que me tiene muy triste y que me tiene acomplejada. Yo soy un ser humano que siente, que padece y tengo que sacar esto porque ya me está afectando y desahogarme por aquí me va a ayudar a sacar esta energía porque en esta etapa tan hermosa en que yo me encuentro, lo único que quiero son puras cosas positivas”, comenzó diciendo Francisca Lachapel.

Los comentarios en redes sociales tienen mal a la conductora de Despierta América: “Yo he estado leyendo algunos comentarios en redes sociales y he visto también páginas que han escrito notas basadas en mis looks, en cómo me veo y en cómo he subido de peso”, manifestó.

Se siente afectada y acomplejada por lo que le dicen

“Me han escrito cosas como que estoy gorda, que el embarazo no me sienta muy bien, que ahora me visto como una vieja, de que tenga cuidado, un sin número de cosas y no sólo lo han escrito, porque también ha habido personas que han venido y me lo han dicho a mi cara, entonces yo al principio me quedé en shock y no podía entender de verdad la falta de sensibilidad de mucha gente”, dijo Francisca Lachapel.

“Yo soy de las embarazadas que se ha engordado, que no se le quita el calor, si muchos critican mi look que ahora me veo un poquito mayor como me visto, es porque si me pusiera estoy segura que también me criticarían porque se me ‘saldría’ todo… trato de vestirme de una manera cómoda porque me ha costado adaptarme muchísimo a este nuevo cuerpo para poderle dar vida y soporte a mi criaturita”, precisó.