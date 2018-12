View this post on Instagram

Hermosa noche compartiendo con ustedes ¡VIRGEN DE GUADALUPE! 🙏🏻🌹 celebrando el cumpleaños de nuestra Virgen Morena #Bendiciones #miarafamiliabella 💃🎤🎶🍀❤️con el talento de nuestro diseñador orgullosamente mexicano para una celebración muy especial @benitosantosoficial 🙏🏻💃🌹💋❣️