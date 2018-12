View this post on Instagram

Agradecida , feliz y sin duda muy bendecida apunto de concluir este 2018 de conciertos católicos y ni más ni menos que cantándole a la reina de mi corazón , la hermosa y Santísima Virgen de Guadalupe . Un año de aprendizajes , bendiciones , música , viajes , Alegrías , tristezas y un sin fin de cosas más pero siempre con la certeza de la compañía y bendición De Dios y María Santísima . Ahora a terminar el próximo cd y principalmente a seguir en oración buscando siempre seguir adelante con el camino que Dios tenga dispuesto para mi , buscando acertar en mis decisiones,pidiendo La Luz y la guía de su Santo Espíritu . Gracias familia por sus oraciones que me acompañan y son escuchadas sin duda por Dios nuestro Señor , yo también los tengo presentes en las mías . Los quiero Mucho Dame Señor lo que me pides y pídeme lo que quieras .( no recuerdo el autor de esta frase pero lo buscare y se los comparto ) Porque yo quiero decir que Si … como tú … María🙏💖