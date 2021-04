Larry Ramos, esposo de Ninel Conde, es arrestado

¿Malas juntas?

Al conocerse la noticia, llovieron los comentarios, en especial de aquellos seguidores que lamentan las malas relaciones en las que se ha visto envuelta Ninel Conde. “Hay q vida tan rara Ninel toda la vida haciendo dinero operándose cada centímetro y su vida personal nomas no”, empezó diciendo una internauta.

“Esta mujer no pega uno es que le gustan cargado de problemas”, “Esta Sra. no sale de una para entrar a otra”, “Que cosa que la pobre Ninel no pega ni con coqui. Tan linda pero como que no es buena en elegir. Porque el papa del niño es otro anormal”, “Pobre mujer no recoge nada que sirva”, “Cada esposo q se busca es peor”, agregaron.