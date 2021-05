El programa ‘Suelta la sopa’ subió dicho material a su cuenta oficial de Instagram, e inmediatamente los comentarios no se hicieron esperar: “Que abuso”, “Naco ranchero quien te dijo que así se sacan lo dientes por eso no progresan aunque tengan todo el dinero del mundo va a seguir siendo rancheros, “Estos ridículos todo lo suben a las redes sociales”. VER VIDEO AQUÍ

Larry le dice que contará hasta tres para estirar el hilo, sin embargo, el cantante no espera a la cuenta y de inmediato le estira ante el asombro de su hija, que con cara de sorpresa se da cuenta como su pequeño diente salió de su boca, las risas del cantante no se hicieron esperar.

“Qué traumático. Es horrible”, “Uno siempre se moría del susto”, “Qué ridiculez”, “Dios mío , no tienes para pagar un odontólogo”, fueron otras de las críticas que se pueden leer en la publicación que ya alcanzó más de 12,989 Me gusta, y donde no solo hay comentarios negativos, pues algunos tomaron con simpatía el gesto del cantante.

Las críticas al video del cantante continuaron: “#larryhernandez pendej… a quien le importa esta tontería este payaso, ya no sabe cómo llamar la atención , y es un tipo tan arrogante, que da asco sus tonterías”, “Muy chistoso, no le miro el chiste y se mure de la risa, porque Instagram no borra el video? Porque es Larry Hernández”.

“Se me vino a la mente cuando mi mamá me sacaba los dientes y el respectivo vaso de agua con sal para hacer buches y parar la sangre”, “Jajaja así nos lo sacaban a mis hermanos y a mí, era más el susto , jajaja”, “Ni siquiera la dejó contar lol, que barbaridad”, fueron los mensajes aprobando la acción de Larry.

La cuenta de Instagram de Chica picosa retomó la publicación donde el intérprete de temas como Ojalá que te vaya mal, Amor de los dos y Llorar, no se guardó nada y abrió su corazón. Cabe recordar que su hijo Sebastián fue intervenido hace apenas unos días, por lo que la familia Hernández no la está pasando de lo mejor.

Larry Hernández diente hija: “Ya no me pude levantar”

Vestido con una playera negra, y un cubrebocas del mismo color, el cantante compartió que precisamente no ha estado activo en sus historias porque tiene dos días que se ha sentido mal: “El domingo después de hacer ejercicio en la mañana le dije a Kenia (su esposa) que no me sentía bien”.

Larry mencionó que traía un poco de agua en la nariz, “tipo moco con agua”: “Estaba haciendo cardio y me salía y le dije a Kenia que creía que me iba a dar una gripa. En la tarde, ya no me pude levantar. Ayer, todo el día estuve tirado y bueno, ahorita, aquí estoy”, dijo en el momento en que mostró el consultorio en donde se encontraba.