Larry Hernández comparte video en Instagram desde el fondo de una alberca

El cantante presume la recuperación de Kenia Ontiveros

Su esposa se convirtió en mamá por tercera ocasión hace 2 meses

A dos meses de que Kenia Ontiveros tuviera a su tercer bebé, Dalett Hernández, el cantante Larry Hernández presume la recuperación de su esposa.

El intérprete de temas como El baleado, Dame tu amor, Llorar y Amor de los dos, compartió un video de apenas unos segundos de duración en sus redes sociales donde se observa a su esposa, Kenia Ontiveros, nadando en el fondo de una alberca acompañada de una de sus hijas.

“Mis respetos para mi mujer bella que a menos de 2 meses de dar a luz se ve espectacular. Te amo @keniaontiverosoficial”, posteó el cantante en esta publicación que ha rebasado hasta el momento las 200 mil reproducciones.

Como es una costumbre, Larry Hernández se dio el tiempo para responder los comentarios de algunos de sus seguidores agradeciéndoles por sus buenos deseos: “Tu esposa es muy hermosa por dentro y fuera”, “Y más cuando tienes un esposo que te presume cada que puede, eso es muy lindo”, “Que hermoso que admires así a tu esposa, Larry, bendiciones para tu familia”, “Así es, Larry, tienes una hermosa mujer, que lindo que la presumas y valores tanto, bendiciones para ti y tu hermosa familia, saludos”.

Por otro lado, una internauta se le fue con todo a Kenia Ontiveros, esposa del cantante, lo cual provocó reacciones de todo tipo: “Las cirugías claro @larryhernandez”.

“Creo la faja le ayudó mucho”, “Ella siempre ha sido bella sin cirugías y ni siquiera sé si tiene”, “No es cirugía, es la faja que usa diariamente. Kenia siempre muestra cómo se faja y para nada se le ve ninguna cirugía en su abdomen”, “Nada qué ver, son las fajas, ¿cómo va a tener cirugías si acaba de dar a luz y está amamantando a la bebé?”.

Por su parte, una usuaria hizo una observación sobre el hecho de que Kenia Ontiveros si ha recurrido a la ayuda del bisturí: “Si tiene cirugías, recuerdo que en un espisodio de Larrymanía, él mismo se lo dijo, pero eso creo que fue después de tener a Daleyza. Sí aún no eres madre, no tienes idea de cómo cambia el cuerpo de una mujer durante un embarazo, ella misma ha dicho que tiene flacidez, pero las fajas le ayudan mucho, las cirugías no son todo si llevas una mala alimentación y no haces ejercicio eso desaparece”.

Alguien más defendió a la esposa de Larry Hernández por haberse operado: “Si tiene, ella ha dicho y son las pompis, pero usa mucho faja y eso ayuda mucho a desinflamar panza, y si se operó, ¿qué tiene? Dinero le sobra, bien por ella”.

“Se mira espectacular tu esposa”, “Como siempre, tan hermosa la Kenia”, “Bella, Dios la bendiga siempre”, “Está hermosa”, “Muy bonita tu esposa y tus niñas”, “Más hombres como tú que se expresen así de sus esposas. Eres un gran hombre”, expresaron más seguidores de Larry Hernández después de ver el video donde presumió la recuperación de su esposa a dos meses de tener a su bebé, Dalett Hernández.

