Alejandra Espinoza comparte una foto en familia

Usuarios critican al hijo de la conductora y modelo por usar colita y aretes

Su esposo, Aníbal Marrero, estalla y responde a los cuestionamientos

Luego de que la conductora y modelo Alejandra Espinoza compartiera una foto en familia, usuarios criticaron a su hijo, de nombre Aiden Matteo, por usar colita y aretes, y su esposo, Aníbal Marrero, estalla y responde a los cuestionamientos.

Con más de 40 mil likes hasta el momento, entre ellos de la cantante Chiquis Rivera y la conductora Clarissa Molina, esta publicación está disponible en la cuenta oficial de Instagram de Univisión, que retomó de la cuenta de Alejandra Espinoza, con el título: “¡Que bonita familia! #Alejandra, “Aníbal y #Matteo”.

Luego de ver esta imagen, en la que la conductora y modelo Alejandra Espinoza le da un beso a su esposo, Aníbal Marrero, y su hijo, Aiden Matteo, mira de frente a la cámara, algunos usuarios no se guardaron nada:

“Porque piensan (sic) ese niño así”, dijo una internauta, a lo que Aníbal Marrero de inmediato respondió: “Preocúpese usted por peinarse y arreglarse primero y luego se preocupa por mi hijo. Gracias”, lo cual generó reacciones de todo tipo, la mayoría mostrando su apoyo al esposo de Alejandra Espinoza.

“Muy bien, así se dice”, “Así es el estilo (under cut), se ve chulo Mateito”, “Así se habla”, “Excelente respuesta!!! Para las personas que solo están criticando lo que no les importa”, “Bien dicho, Aníbal, gente metiche, qué les importa, Matteo es un amor, me encanta cómo lo visten y me encanta su peinado”, “Te aseguro que no vuelve a meterse en lo que no le importa. Tanto que opinan y sabe Dios cómo han criado a sus hijos”.

Pero cuando parecía que las críticas para el hijo de Alejandra Espinoza terminarían, éstas siguieron haciéndose presentes: “Pura niña con ese peinado y luego 2 aretes”, “El chamaco ya parece niña, no un niño”, “Es una nena hermosa tu hija”, “¿Qué? Tan chiquito y con moño y aretes? Parece que no tiene sexo, ¿o es hembra?”, “Me quedé buscando a Matteo”, “Que grande tu niña”, “¿Quién es la niña de enmedio?”.

Por su parte, una seguidora le mandó un contundente mensaje a la conductora y modelo Alejandra Espinoza, quien ganó el certamen Nuestra Belleza Latina en 2007, y de paso a su esposo, Aníbal Marrero: “Que pena, induciendo al niño para que sea una niña, no estoy en contra de los homosexuales, pero esperen que él tome su decisión”.

Una fan de Alejandra Espinoza salió en su defensa y comentó lo siguiente: “Cada cual cría a su hijo como le dé la gana, ¿o acaso ustedes lo mantienen? Viejas chismosas, vivan su vida y dejen vivir, mala costumbre tiene la gente de hablar de lo que no le incumbe”.