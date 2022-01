El famoso cantante de banda Larry Hernández ha conmocionado a sus fans con una fotografía en la que se ve su rostro prácticamente desfigurado, producto de un accidente que tuvo hace cuatro años y del cual poco a poco se ha ido recuperando , asegura que el proceso no ha sido fácil y confesó que desde esa fecha hasta hoy, ha comenzado a ver un cambio que durante los primeros tres años no podía, de acuerdo a una publicación que hizo en su cuenta oficial de Instagram.

Fue precisamente en agosto del año pasado que el cantante mexicano sufrió por otra cuestión de salud, pues se contagio de covid al grado tal que tuvo que usar oxígeno, pues tuvo daño pulmonar, sin embargo, salió bien librado y reforzado de ánimos y buenas vibras, por lo que hoy recuerda ese terrible percance como una forma de reconocer que no ha sido fácil salir adelante con todo y las adversidades que ha sufrido.

No obstante, hoy tras cuatro años, el artista manda un mensaje positivo ya alentador de su recuperación y confiesa algo que puso contento a sus fans, pues en este proceso, no podía hacer algunas cosas porque aún le resultaba doloroso, pero poco a poco, con paciencia y mucha esperanza, logró salir adelante y hoy se muestra muy positivo. Archivado como: Larry Hernández accidente

También en otro video en TikTok, el cantante mostró cómo le quedó su dentadura tras el fuerte impacto, ya que perdió parte de sus dientes frontales tanto de arriba de la mandíbula como de abajo, por lo que requirió de una reconstrucción para que quedara mejor que antes, sin embargo el proceso no fue fácil y tuvo que sufrir.

¿QUÉ MENSAJE ENVIÓ A SU FANS?

En la misma fotografía, el cantante de banda colgó el siguiente mensaje: “Ya pasaron 4 años de este gran golpe que me di y no podía hablar mucho menos CANTAR y ahora en estas nuevas canciones que estado subiendo a mi canal de YouTube (En vivo) es un logro poderlas hacerlas ya no batallo como al principio de los primeros 3 años…”

Continuó: …Y ahora en este nuevo año solo les quiero decir que DIOS tiene planes maravillosos para cada uno de nosotros no dejen de soñar y de agradecer. DIOS ES GRANDE”, así expresó su felicidad porque ya puede cantar y sobre todo que espera que sea un mejor año en lo profesional y en lo personal, por lo que de inmediato recibió muchas felicitaciones y buenos deseos. Para ver el video haz click aquí. Archivado como: Larry Hernández accidente