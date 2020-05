Larry Hernández revela lo que le pasó en su diente en plena cuarentena

Kenia Ontiveros, esposa del cantante, está a unos días de tener a su bebé

Larry confesó que espera poder pronto ir al dentista

¡Vaya susto! El cantante Larry Hernández revela lo que le pasó en su diente en plena cuarentena y a días de que su esposa, Kenia Ontiveros, tenga a su bebé.

Este video, que está disponible en su cuenta oficial de Instagram, tiene hasta el momento más de 100 mil reproducciones y más de 10 mil “Me gusta”, entre ellos, de la también cantante Chiquis Rivera, hija de Jenni Rivera.

Con el título “Se me cayó un diente en plena cuarentena. Aquí les dejo este video y espero poder pronto ir al dentista”, esta publicación dice lo siguiente en poco más de 6 minutos:

“Que tal amigos de Instagram TV, les quiero compartir algo, en esta cuarentena no sé ustedes que han aprendido. Yo en este caso he aprendido a tener más paciencia, a cocinar un poco más, he aprendido pues a valorar más la vida, ¿no? Pero, saben una cosa de la que les voy a revelar aquí que he aprendido, es esto: se me acaba de caer un veneer (sic)”.

Después, el cantante recuerda que cuando tuvo un accidente en el 2017, perdió todos sus dientes, y algunos de ellos, sobre todos los delanteros, son tornillos, por lo que sus dientes están más seguros.

“¿Qué pasa con los dientes de atrás?”, pregunta Larry Hernández, y él mismo responde: “En esta cuarentena no puedo visitar a mi dentista, que le mando un abrazo y un beso, y tengo que hacer algo”. En ese momento, el cantante, esposo de Kenia Ontiveros, toma un diente y lo muestra a la cámara, para después tomar un pedazo de papel y proceder a hacer algo que no se recomienda en lo absoluto.

“Esto es de emergencia y voy a usar kola loka, no hay otra cosa, yo no soy dentista, no tengo nada que se pueda parecer a algo que pegue bien de lo que usan los profesionales, pero ni modo, no intenten esto en su casa, no lo vayan a intentar por favor porque yo ya lo hice en una ocasión y me sirvió por unos días”.

Antes de pegar su diente con kola loka, el cantante comentó que tampoco se puede cepillar ese diente porque le duele “hasta el alma” y porque no tiene anestesia. Se puede observar como Larry Hernández está nervioso, pero decidido a hacerse esta intervención, incluso se persigna.

Al pegar su diente, es notorio como el cantante sufre mucha incomodidad, y con un pedazo de papel, se sostiene ese diente, para luego decir: “La neta, la cag… porque sale un chin… a kola loka, le abrí así de grande y me botó en todos los dedos y la corona se me pegó”.

“Pues bueno, ojalá que todo esto pase para poder ir con mi dentista y que me lo arregle bien. Los quiero mucho, muchas gracias por ver este video, no lo hagan en casa”, se despidió Larry Hernández de sus seguidores, quienes no tardarían en hacerse presentes.